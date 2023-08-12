12 августа 2023

Свердловчане сутки не могут улететь в Турцию. Скрин

В Екатеринбурге рейс Red Wings в Анталью задержали на сутки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, аэропорт кольцово, привокзальная площадь
В Кольцово рейс ждут 150 человек Фото:

В Екатеринбурге пассажиры Red Wings сутки не могут вылететь в Анталью (Турция). Рейс WZ-3061 несколько раз переносили с семи утра 13 августа. В пресс-службе авиакомпании заявили, что лайнер вылетит в шесть часов 14 августа.

При этом в Анталье был задержан рейс WZ-3062 в Екатеринбург. По данным Red Wings, самолет прилетит в уральскую столицу в четыре утра 14 августа. В самой авиакомпании не называют причины задержек рейсов. В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что рейс в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан из-за отсутствия самолета.

Рейс из Антальи ожидают 400 пассажиров. Их разместили в отеле. В Екатеринбурге вылета ожидают 150 человек. Их, по данным Red Wings, разместили в гостиницах «Азимут» и A-Hotel.

Самолет из Екатеринбурга в Анталью впервые перенесли 13 августа. Сначала рейс был задержан почти на 12 часов. В Анталье 400 человек с 21:30 13 августа ждали свой рейс более 15 часов.

Скриншот сделан ночью 13 августа. На нем — первый перенос рейса
Скриншот сделан ночью 13 августа. На нем — первый перенос рейса
Новое время вылета в Анталью — 05:55
Новое время вылета в Анталью — 05:55

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В Екатеринбурге пассажиры Red Wings сутки не могут вылететь в Анталью (Турция). Рейс WZ-3061 несколько раз переносили с семи утра 13 августа. В пресс-службе авиакомпании заявили, что лайнер вылетит в шесть часов 14 августа. При этом в Анталье был задержан рейс WZ-3062 в Екатеринбург. По данным Red Wings, самолет прилетит в уральскую столицу в четыре утра 14 августа. В самой авиакомпании не называют причины задержек рейсов. В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что рейс в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан из-за отсутствия самолета. Рейс из Антальи ожидают 400 пассажиров. Их разместили в отеле. В Екатеринбурге вылета ожидают 150 человек. Их, по данным Red Wings, разместили в гостиницах «Азимут» и A-Hotel. Самолет из Екатеринбурга в Анталью впервые перенесли 13 августа. Сначала рейс был задержан почти на 12 часов. В Анталье 400 человек с 21:30 13 августа ждали свой рейс более 15 часов.
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