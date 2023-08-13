В Курганской области ночью похолодает до 4 градусов

14 августа 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

В Кургане днем температура воздуха составит 26-28 градусов Фото: Московец Илья © URA.RU В Курганской области ночью 14 августа похолодает до четырех градусов. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, днем 23-28. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду», — сообщил ЦГМС. В Кургане температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов, днем 14 августа она составит 26-28 градусов. Ранее URA.RU писало, что 13 и 14 августа в Курганской области похолодает до шести градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.

В Курганской области ночью 14 августа похолодает до четырех градусов. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, днем 23-28. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду», — сообщил ЦГМС. В Кургане температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов, днем 14 августа она составит 26-28 градусов. Ранее URA.RU писало, что 13 и 14 августа в Курганской области похолодает до шести градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.