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В Курганской области ночью похолодает до 4 градусов

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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, термометр, погода, градусник, прогноз погоды
В Кургане днем температура воздуха составит 26-28 градусов Фото:

В Курганской области ночью 14 августа похолодает до четырех градусов. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, днем 23-28. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду», — сообщил ЦГМС. В Кургане температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов, днем 14 августа она составит 26-28 градусов.

Ранее URA.RU писало, что 13 и 14 августа в Курганской области похолодает до шести градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.

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В Курганской области ночью 14 августа похолодает до четырех градусов. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, днем 23-28. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду», — сообщил ЦГМС. В Кургане температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов, днем 14 августа она составит 26-28 градусов. Ранее URA.RU писало, что 13 и 14 августа в Курганской области похолодает до шести градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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