В Курганской области ночью похолодает до 4 градусов

В Кургане днем температура воздуха составит 26-28 градусов
В Курганской области ночью 14 августа похолодает до четырех градусов. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов, днем 23-28. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду», — сообщил ЦГМС. В Кургане температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов, днем 14 августа она составит 26-28 градусов.
Ранее URA.RU писало, что 13 и 14 августа в Курганской области похолодает до шести градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым.
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