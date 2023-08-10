10 августа 2023

В Курганской области еще больше похолодает. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная. Курган, курган, набережная тобола
Синоптики прогнозируют похолодание до 6 градусов Фото:

В Курганской области ночью 13 и 14 августа похолодает до шести градусов. Данная информация опубликована на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области на 13 и 14 августа 2023 года. Температура воздуха ночью: 6-11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте.

В воскресенье днем температура составит до 23 градусов. В понедельник столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 12 августа ночью ожидается похолодание до 7 градусов. Ветер до семи метров в секунду.

В Курганской области ожидается похолодание до 6 градусов
В Курганской области ожидается похолодание до 6 градусов

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В Курганской области ночью 13 и 14 августа похолодает до шести градусов. Данная информация опубликована на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области на 13 и 14 августа 2023 года. Температура воздуха ночью: 6-11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте. В воскресенье днем температура составит до 23 градусов. В понедельник столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 12 августа ночью ожидается похолодание до 7 градусов. Ветер до семи метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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