Синоптики прогнозируют похолодание до 6 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ночью 13 и 14 августа похолодает до шести градусов. Данная информация опубликована на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области на 13 и 14 августа 2023 года. Температура воздуха ночью: 6-11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте.

В воскресенье днем температура составит до 23 градусов. В понедельник столбик термометра поднимется до 28 градусов. Ветер, по прогнозу синоптиков, будет неустойчивым и слабым.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 12 августа ночью ожидается похолодание до 7 градусов. Ветер до семи метров в секунду.