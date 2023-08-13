13 августа 2023

Автомобилистов предупредили о последствиях отключения дилеров от ПО

«Известия»: отключения дилеров от ПО грозит увеличением сроков ремонта и обслуживания автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, мерседес бенц, mercedes-benz
Ремонт и обслуживание автомобилей будет осуществляться за счет накопленного опыта и знаний Фото:

Отключение российских дилеров от официального ПО приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, а также создаст трудности с обновлениями для новых машин. Об этом сообщают эксперты, знакомые с ситуацией.

«Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России. В компании отметили, что ремонт и обслуживания будет осуществляться на основе накопленного опыта и знаний специалистов.

Дилерам приходится пользоваться сторонними ПО и техникой, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед покупателями. Эксперты считают, что в скором времени российские компании могут отключить от доступа к своим программам и другие концерны.

Ранее автодилеры пожаловались на минусы параллельного импорта в РФ. Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить таким способом в Россию, составляет 3—5 миллионов рублей. К этому добавляются расходы на акцизы и НДС, а также высокие таможенные пошлины и возможные проблемы с гарантией.

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Отключение российских дилеров от официального ПО приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, а также создаст трудности с обновлениями для новых машин. Об этом сообщают эксперты, знакомые с ситуацией. «Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России. В компании отметили, что ремонт и обслуживания будет осуществляться на основе накопленного опыта и знаний специалистов. Дилерам приходится пользоваться сторонними ПО и техникой, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед покупателями. Эксперты считают, что в скором времени российские компании могут отключить от доступа к своим программам и другие концерны. Ранее автодилеры пожаловались на минусы параллельного импорта в РФ. Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить таким способом в Россию, составляет 3—5 миллионов рублей. К этому добавляются расходы на акцизы и НДС, а также высокие таможенные пошлины и возможные проблемы с гарантией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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