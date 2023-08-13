Автомобилистов предупредили о последствиях отключения дилеров от ПО

«Известия»: отключения дилеров от ПО грозит увеличением сроков ремонта и обслуживания автомобилей

14 августа 2023 в 03:07 Размер текста - 17 +

Ремонт и обслуживание автомобилей будет осуществляться за счет накопленного опыта и знаний Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Отключение российских дилеров от официального ПО приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, а также создаст трудности с обновлениями для новых машин. Об этом сообщают эксперты, знакомые с ситуацией. «Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России. В компании отметили, что ремонт и обслуживания будет осуществляться на основе накопленного опыта и знаний специалистов. Дилерам приходится пользоваться сторонними ПО и техникой, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед покупателями. Эксперты считают, что в скором времени российские компании могут отключить от доступа к своим программам и другие концерны. Ранее автодилеры пожаловались на минусы параллельного импорта в РФ. Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить таким способом в Россию, составляет 3—5 миллионов рублей. К этому добавляются расходы на акцизы и НДС, а также высокие таможенные пошлины и возможные проблемы с гарантией.

Отключение российских дилеров от официального ПО приведет к увеличению сроков ремонта и обслуживания автомобилей, а также создаст трудности с обновлениями для новых машин. Об этом сообщают эксперты, знакомые с ситуацией. «Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — сообщили «Известиям» в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России. В компании отметили, что ремонт и обслуживания будет осуществляться на основе накопленного опыта и знаний специалистов. Дилерам приходится пользоваться сторонними ПО и техникой, чтобы соблюдать гарантийные обязательства перед покупателями. Эксперты считают, что в скором времени российские компании могут отключить от доступа к своим программам и другие концерны. Ранее автодилеры пожаловались на минусы параллельного импорта в РФ. Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить таким способом в Россию, составляет 3—5 миллионов рублей. К этому добавляются расходы на акцизы и НДС, а также высокие таможенные пошлины и возможные проблемы с гарантией.