Автодилеры пожаловались на минусы параллельного импорта в РФ

15 мая 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Автодилеры столкнулись с минусами при ввозе машин в РФ по параллельному импорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Средняя стоимость автомобилей, которые завозят по параллельному импорту в Россию, около 3-5 миллионов рублей. К этому добавляются расходы на акцизы и НДС, а также высокие таможенные пошлины, заявили представители «Автодома». «Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить параллельным импортом, составляет 3—5 миллионов рублей. На доставку каждого из них необходимо потратить не менее 400 тысяч рублей, не считая акцизов и НДС», — передают слова представителей «Автодома» «Известия». Кроме этого необходимо оплатить таможенные пошлины, которые могут достигать половины стоимости машины. Также при покупке автомобиля, ввезенного в Россию по параллельному импорту, могут возникнуть проблемы с гарантией. По закону в случае неисправности покупатель может обратиться за гарантийным ремонтом к производителю или официальному дилеру, однако на сделки между физическими лицами закон не распространяется. Ранее URA.RU сообщало, что в России стали развивать параллельный импорт и собственное производство после ухода иностранных компаний с рынка в РФ. URA.RU приводило подробный список автомобилей, которые можно купить в 2023 году.

Средняя стоимость автомобилей, которые завозят по параллельному импорту в Россию, около 3-5 миллионов рублей. К этому добавляются расходы на акцизы и НДС, а также высокие таможенные пошлины, заявили представители «Автодома». «Средняя стоимость автомобилей, которые имеет смысл завозить параллельным импортом, составляет 3—5 миллионов рублей. На доставку каждого из них необходимо потратить не менее 400 тысяч рублей, не считая акцизов и НДС», — передают слова представителей «Автодома» «Известия». Кроме этого необходимо оплатить таможенные пошлины, которые могут достигать половины стоимости машины. Также при покупке автомобиля, ввезенного в Россию по параллельному импорту, могут возникнуть проблемы с гарантией. По закону в случае неисправности покупатель может обратиться за гарантийным ремонтом к производителю или официальному дилеру, однако на сделки между физическими лицами закон не распространяется. Ранее URA.RU сообщало, что в России стали развивать параллельный импорт и собственное производство после ухода иностранных компаний с рынка в РФ. URA.RU приводило подробный список автомобилей, которые можно купить в 2023 году.