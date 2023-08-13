Челябинск попал в число мегаполисов с наибольшей долей нераспроданных новостроек

Для продажи остатков жилья в новостройках Челябинска потребует около трех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск занял четвертое место среди российских городов-миллионников с наибольшей долей нераспроданного жилья в новостройках на начало августа. Для реализации остатков потребуется около трех лет, сообщают эксперты аналитической платформы bnMAP.pro.

«Четвертое место [среди российских мегаполисов с наибольшей долей нераспроданных новостроек на начало августа] — у Челябинска. В городе не распродано 306,9 тыс. кв. м нового жилья, или 68% от общего объема», — передает информацию экспертов «РБК-Недвижимость». Чтобы распродать остатки, потребуется около 3,3 лет при средних темпах продаж 7,7 тысячи квадратных метров в месяц.

На начало августа среди российских мегаполисов больше всего жилья было не распродано в новостройках Омска — 77%. На втором месте рейтинга оказался Краснодар (75%), на третьем — Самара (71%). Наиболее низкая доля нераспроданного жилья среди городов-миллионников на начало августа отмечена в Нижнем Новгороде (53%).

Эксперты поясняют, что для составления рейтинга брали в расчет объемы жилья в квадратных метрах в стадии строительства. Из указанной цифры вычитывали метраж заключенных сделок по данным Росрееста. Количество лет, необходимых для продажи жилья, высчитывали с учетом средних темпов продаж за последние 12 месяцев.

Ранее аналитики рассказали, как челябинцы могут сэкономить при покупке квартиры в новостройке. По словам специалистов службы «Авито Недвижимость», необходимо выбрать правильный этаж для покупки жилья. Так, на первых и последних этажах квартиры стоят на 21-23% дороже, чем на средних.