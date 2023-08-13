В США назвали главный недостаток танков Leopard

Военный аналитик Экс: у танков Leopard выявили проблему с системой управления огнем

14 августа 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Танки Leopard 1 имеют проблему с системой управления огнем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предназначенные для Киева танки Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО). Об этом заявил американский обозреватель, военный аналитик Дэвид Экс. «У бельгийских танков Leopard 1A5BE есть проблема с СУО», — пишет издание Forbes , ссылаясь на Экса. Он добавил, что система нуждается в особой технической поддержке. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard, 30 из них предназначены для Украины. Экс считает, что другие 20 танков разберут, чтобы получить запчасти для оставшихся. «Есть подозрения, что детали пойдут как раз на улучшение СУО», — предположил аналитик. Leopard 1 — основной танк, выпускавшийся в Германии в 1965—1984 годах. Это первое поколение танков данного типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.

Предназначенные для Киева танки Leopard 1A5BE имеют проблему с системой управления огнем (СУО). Об этом заявил американский обозреватель, военный аналитик Дэвид Экс. «У бельгийских танков Leopard 1A5BE есть проблема с СУО», — пишет издание Forbes, ссылаясь на Экса. Он добавил, что система нуждается в особой технической поддержке. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard, 30 из них предназначены для Украины. Экс считает, что другие 20 танков разберут, чтобы получить запчасти для оставшихся. «Есть подозрения, что детали пойдут как раз на улучшение СУО», — предположил аналитик. Leopard 1 — основной танк, выпускавшийся в Германии в 1965—1984 годах. Это первое поколение танков данного типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.