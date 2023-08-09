Newsweek: Украина получит огромное количество танков Leopard

Newsweek: ВСУ получат более 30 танков Leopard 1 от Запада
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Украина получит новые танки Leopard Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Европы десятки танков Leopard 1. Такие меры направлены для поддержки контрнаступления.

«Немецкий производитель вооружений Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1. Около 30 из них будут отправлены в Украину после ремонта», — говорится в материале Newsweek. По данным Reuters, будет доставлено 32 машины.

Также Newsweek приводит информацию о продаже 50 танков со стороны Бельгии неназванной стране. По другим данным, число проданных танков составило 49 единиц. Перед отправкой, эти танки также планируется модернизировать, передает RT.

Leopard 1 — это первое поколение танков такого типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Европы десятки танков Leopard 1. Такие меры направлены для поддержки контрнаступления. «Немецкий производитель вооружений Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1. Около 30 из них будут отправлены в Украину после ремонта», — говорится в материале Newsweek. По данным Reuters, будет доставлено 32 машины. Также Newsweek приводит информацию о продаже 50 танков со стороны Бельгии неназванной стране. По другим данным, число проданных танков составило 49 единиц. Перед отправкой, эти танки также планируется модернизировать, передает RT. Leopard 1 — это первое поколение танков такого типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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