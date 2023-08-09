Newsweek: Украина получит огромное количество танков Leopard

Newsweek: ВСУ получат более 30 танков Leopard 1 от Запада

09 августа 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Украина получит новые танки Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Европы десятки танков Leopard 1. Такие меры направлены для поддержки контрнаступления. «Немецкий производитель вооружений Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1. Около 30 из них будут отправлены в Украину после ремонта», — говорится в материале Newsweek . По данным Reuters, будет доставлено 32 машины. Также Newsweek приводит информацию о продаже 50 танков со стороны Бельгии неназванной стране. По другим данным, число проданных танков составило 49 единиц. Перед отправкой, эти танки также планируется модернизировать, передает RT. Leopard 1 — это первое поколение танков такого типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Европы десятки танков Leopard 1. Такие меры направлены для поддержки контрнаступления. «Немецкий производитель вооружений Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1. Около 30 из них будут отправлены в Украину после ремонта», — говорится в материале Newsweek. По данным Reuters, будет доставлено 32 машины. Также Newsweek приводит информацию о продаже 50 танков со стороны Бельгии неназванной стране. По другим данным, число проданных танков составило 49 единиц. Перед отправкой, эти танки также планируется модернизировать, передает RT. Leopard 1 — это первое поколение танков такого типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.