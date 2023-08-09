Newsweek: Украина получит огромное количество танков Leopard

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Европы десятки танков Leopard 1. Такие меры направлены для поддержки контрнаступления.
«Немецкий производитель вооружений Rheinmetall купил у бельгийской компании OIP 50 танков Leopard 1. Около 30 из них будут отправлены в Украину после ремонта», — говорится в материале
Также Newsweek приводит информацию о продаже 50 танков со стороны Бельгии неназванной стране. По другим данным, число проданных танков составило 49 единиц. Перед отправкой, эти танки также планируется модернизировать, передает RT.
Leopard 1 — это первое поколение танков такого типа. Они не такие мощные и бронеспособные, чем второе поколение. На данный момент Германия поставила Украине 10 танков Leopard 1A5, а также 18 Leopard 2A6.
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