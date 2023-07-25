Киев получил от Евросоюза 1,5 млрд евро на ремонт страны

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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен сообщила о новой помощи Евросоюза Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы заплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — написала Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twiiter. Ранее Евросоюз обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год.

По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ЕС предоставил Киеву уже 10 миллиардов евро в текущем году. Он отметил, что деньги идут не только на ремонт и закупку вооружения, но и на совершенствование закона и энергетической отрасли, передает ТАСС.

После того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударила по Крымскому мосту, армия России стала наносить удары возмездия. Большинство атак пришлось по Одессе и Николаевке. Там находились цеха производства и места хранения безэкипажных катеров, сообщает RT. Города находились под артиллерийским огнем несколько дней.

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Страны Евросоюза выделили Украине 1,5 миллиарда евро для ремонта инфраструктуры и поддержку страны. Об этом рассказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы заплатили еще 1,5 миллиарда евро, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», — написала Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twiiter. Ранее Евросоюз обещал выплатить Украине 18 миллиардов евро за весь 2023 год. По словам замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ЕС предоставил Киеву уже 10 миллиардов евро в текущем году. Он отметил, что деньги идут не только на ремонт и закупку вооружения, но и на совершенствование закона и энергетической отрасли, передает ТАСС. После того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударила по Крымскому мосту, армия России стала наносить удары возмездия. Большинство атак пришлось по Одессе и Николаевке. Там находились цеха производства и места хранения безэкипажных катеров, сообщает RT. Города находились под артиллерийским огнем несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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