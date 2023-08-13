13 августа 2023

Российские летчики за 10 минут разгромили колонну западной техники

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, су-35
Российские летчики провели операцию на ореховском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении российские летчики уничтожили один Leopard, два БМП Bradley и две бронемашины. Об этом рассказал российский летчик, отметив, что техника была уничтожена за 10 минут.

«Совсем недавно, когда было наступление на ореховском направлении мы уничтожили один танк Leopard, два БМП Bradley и две боевые машины противника — американский MaxxxPro и турецкий Kirpi. <…> противник лишился техники за 10 минут», — рассказал летчик, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что кроме этой украинской атаки ситуация на фронте стабилизировалась.

Об обострении ситуации на ореховском направлении ранее сообщал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отмечал, что противник перебрасывает технику и личный состав на этот участок фронта.

Американские аналитики сообщали, что российская армия имеет преимущество в воздухе во время спецоперации. Такое положение вещей мешает контрнаступлению Украины, передает RT.

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Во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении российские летчики уничтожили один Leopard, два БМП Bradley и две бронемашины. Об этом рассказал российский летчик, отметив, что техника была уничтожена за 10 минут. «Совсем недавно, когда было наступление на ореховском направлении мы уничтожили один танк Leopard, два БМП Bradley и две боевые машины противника — американский MaxxxPro и турецкий Kirpi. <…> противник лишился техники за 10 минут», — рассказал летчик, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что кроме этой украинской атаки ситуация на фронте стабилизировалась. Об обострении ситуации на ореховском направлении ранее сообщал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отмечал, что противник перебрасывает технику и личный состав на этот участок фронта. Американские аналитики сообщали, что российская армия имеет преимущество в воздухе во время спецоперации. Такое положение вещей мешает контрнаступлению Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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