«Баден-Баден» проиграл мэрии Екатеринбурга спор за арендную плату

14 августа 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Владелец «Баден-Бадена» заплатит мэрии Екатеринбурга 96,3 тыс. рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Владелец «Баден-Бадена» заплатит мэрии Екатеринбурга 96,3 тыс. рублей за арендную плату за землю. Речь идет о неоплаченных пени. Соответсвующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Речь идет о периодах в конце 2021 года и 2023 годе. Мэрия уральской столицы требовала больше, но 12 июля владелец «Баден-Бадена» уплатил задолженность в размере 657 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в конце июля суд приостановил работу «Баден — Баден» на Шарташе. Изначально мэрия города требовала признать некоторые сооружения на пляже самовольными постройками. Позже прокуратура потребовала снести незаконные постройки. Однако, не дожидаясь решения суда, владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов открыл его. Пляж проработал всего месяц. Кононов закрыл точку притяжения горожан до разрешения всех юридических вопросов.

Владелец «Баден-Бадена» заплатит мэрии Екатеринбурга 96,3 тыс. рублей за арендную плату за землю. Речь идет о неоплаченных пени. Соответсвующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области. Речь идет о периодах в конце 2021 года и 2023 годе. Мэрия уральской столицы требовала больше, но 12 июля владелец «Баден-Бадена» уплатил задолженность в размере 657 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в конце июля суд приостановил работу «Баден — Баден» на Шарташе. Изначально мэрия города требовала признать некоторые сооружения на пляже самовольными постройками. Позже прокуратура потребовала снести незаконные постройки. Однако, не дожидаясь решения суда, владелец сети термальных курортов Baden Family Евгений Кононов открыл его. Пляж проработал всего месяц. Кононов закрыл точку притяжения горожан до разрешения всех юридических вопросов.