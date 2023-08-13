Зуд и покраснение на коже после купания в открытых водоемах могут указывать на острое паразитарное заболевание — церкариоз. Об этом рассказала дерматолог Курганского областного кожно-венерологического диспансера Алина Горбач.
«Если после купания у вас возникли высыпания на открытых участках кожи, сопровождающиеся интенсивным зудом, а также чувством покалывания — это „зуд купальщика“ или церкариоз. Это заболевание вызывается личинками церкарий, которые паразитируют на водоплавающих птицах. В местах инвазии происходит появление высыпания на коже в виде розово-красных пятен, папул, а также волдырей, которые сопровождаются зудом», — рассказала Горбач ГТРК «Курган».
Чтобы предотвратить заболевания, нужно купаться только в разрешенных местах, избегать водоемы со стоячей водой с водорослями и водоплавающими птицами. После плавания необходимо сразу принимать душ, либо сменить мокрую одежду и интенсивно протереть кожу жестким полотенцем. При появлении высыпаний необходимо обратиться к врачу.
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