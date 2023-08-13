13 августа 2023
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Врач предупредила курганцев о паразитарном заболевании после купания в водоемах. Видео

Врач Горбач предупредила курганцев о паразитарном заболевании после купания в водоемах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, купание запрещено
Врач Алина Горбач рассказала курганцам, как не заболеть церкариозом Фото:

Зуд и покраснение на коже после купания в открытых водоемах могут указывать на острое паразитарное заболевание — церкариоз. Об этом рассказала дерматолог Курганского областного кожно-венерологического диспансера Алина Горбач.

«Если после купания у вас возникли высыпания на открытых участках кожи, сопровождающиеся интенсивным зудом, а также чувством покалывания — это „зуд купальщика“ или церкариоз. Это заболевание вызывается личинками церкарий, которые паразитируют на водоплавающих птицах. В местах инвазии происходит появление высыпания на коже в виде розово-красных пятен, папул, а также волдырей, которые сопровождаются зудом», — рассказала Горбач ГТРК «Курган».

Чтобы предотвратить заболевания, нужно купаться только в разрешенных местах, избегать водоемы со стоячей водой с водорослями и водоплавающими птицами. После плавания необходимо сразу принимать душ, либо сменить мокрую одежду и интенсивно протереть кожу жестким полотенцем. При появлении высыпаний необходимо обратиться к врачу.

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Зуд и покраснение на коже после купания в открытых водоемах могут указывать на острое паразитарное заболевание — церкариоз. Об этом рассказала дерматолог Курганского областного кожно-венерологического диспансера Алина Горбач. «Если после купания у вас возникли высыпания на открытых участках кожи, сопровождающиеся интенсивным зудом, а также чувством покалывания — это „зуд купальщика“ или церкариоз. Это заболевание вызывается личинками церкарий, которые паразитируют на водоплавающих птицах. В местах инвазии происходит появление высыпания на коже в виде розово-красных пятен, папул, а также волдырей, которые сопровождаются зудом», — рассказала Горбач ГТРК «Курган». Чтобы предотвратить заболевания, нужно купаться только в разрешенных местах, избегать водоемы со стоячей водой с водорослями и водоплавающими птицами. После плавания необходимо сразу принимать душ, либо сменить мокрую одежду и интенсивно протереть кожу жестким полотенцем. При появлении высыпаний необходимо обратиться к врачу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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