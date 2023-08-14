Орешкин обвинил Центробанк в падении курса рубля

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В падении курса рубля виновата политика ЦБ России, отметил Максим Орешкин Фото:

Курс рубля падает из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ России. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», — заявил в разговоре с ТАСС Орешкин.

Во время открытия Мосбиржи курс евро составил 110,9 рублей, а доллар 100,3. Ранее такие показатели были в момент начала спецоперации в 2022 году. Центральный Банк России отмечал, что падение рубля связано с ростом экспорта над импортом.

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Курс рубля падает из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ России. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. «Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», — заявил в разговоре с ТАСС Орешкин. Во время открытия Мосбиржи курс евро составил 110,9 рублей, а доллар 100,3. Ранее такие показатели были в момент начала спецоперации в 2022 году. Центральный Банк России отмечал, что падение рубля связано с ростом экспорта над импортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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