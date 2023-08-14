Орешкин обвинил Центробанк в падении курса рубля

14 августа 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В падении курса рубля виновата политика ЦБ России, отметил Максим Орешкин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курс рубля падает из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ России. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. «Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», — заявил в разговоре с ТАСС Орешкин. Во время открытия Мосбиржи курс евро составил 110,9 рублей, а доллар 100,3. Ранее такие показатели были в момент начала спецоперации в 2022 году. Центральный Банк России отмечал, что падение рубля связано с ростом экспорта над импортом.

Курс рубля падает из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ России. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. «Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», — заявил в разговоре с ТАСС Орешкин. Во время открытия Мосбиржи курс евро составил 110,9 рублей, а доллар 100,3. Ранее такие показатели были в момент начала спецоперации в 2022 году. Центральный Банк России отмечал, что падение рубля связано с ростом экспорта над импортом.