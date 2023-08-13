13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

В ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире есть три комнаты, а ремонт сделан лишь частично Фото:

В Лянторе выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре города. Собственники оценили жилье в 5,4 миллиарда рублей.

«Продается трехкомнатная квартира в центре города, в тихом районе с частичным ремонтом, натяжные потолки, и частично остается мебель. Дом после капитального ремонта. Стоимость составляет 5,4 миллиарда рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Уточнить у самих владельцев, с чем связана столь высокая цена квартиры, на момент написания новости не удалось.

Жилье находится на последнем этаже, а в качестве достоинств квартиры собственники отмечают чистый подъезд, вежливых соседей и тихий двор. Недалеко от дома есть парк, аптеки и магазины.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в окружении леса.

В квартире три комнаты
В квартире три комнаты
Фото:
Ремонт в квартире сделан лишь частично
Ремонт в квартире сделан лишь частично
Фото:
Жилье находится в тихом районе
Жилье находится в тихом районе
Фото:

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В Лянторе выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре города. Собственники оценили жилье в 5,4 миллиарда рублей. «Продается трехкомнатная квартира в центре города, в тихом районе с частичным ремонтом, натяжные потолки, и частично остается мебель. Дом после капитального ремонта. Стоимость составляет 5,4 миллиарда рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Уточнить у самих владельцев, с чем связана столь высокая цена квартиры, на момент написания новости не удалось. Жилье находится на последнем этаже, а в качестве достоинств квартиры собственники отмечают чистый подъезд, вежливых соседей и тихий двор. Недалеко от дома есть парк, аптеки и магазины. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в окружении леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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