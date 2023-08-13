В Лянторе выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре города. Собственники оценили жилье в 5,4 миллиарда рублей.
«Продается трехкомнатная квартира в центре города, в тихом районе с частичным ремонтом, натяжные потолки, и частично остается мебель. Дом после капитального ремонта. Стоимость составляет 5,4 миллиарда рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Уточнить у самих владельцев, с чем связана столь высокая цена квартиры, на момент написания новости не удалось.
Жилье находится на последнем этаже, а в качестве достоинств квартиры собственники отмечают чистый подъезд, вежливых соседей и тихий двор. Недалеко от дома есть парк, аптеки и магазины.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в окружении леса.
В Лянторе выставили на продажу трехкомнатную квартиру в центре города. Собственники оценили жилье в 5,4 миллиарда рублей. «Продается трехкомнатная квартира в центре города, в тихом районе с частичным ремонтом, натяжные потолки, и частично остается мебель. Дом после капитального ремонта. Стоимость составляет 5,4 миллиарда рублей», — говорится в публикации сервиса «Авито Недвижимость». Уточнить у самих владельцев, с чем связана столь высокая цена квартиры, на момент написания новости не удалось. Жилье находится на последнем этаже, а в качестве достоинств квартиры собственники отмечают чистый подъезд, вежливых соседей и тихий двор. Недалеко от дома есть парк, аптеки и магазины. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в окружении леса.