13 августа 2023
12 августа 2023

На КМЗ готовятся массово выпускать плавающий танк

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На «Курганмашзаводе» готовы к серийному выпуску плавающей машины с маневренностью БМП и мощностью танка Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

В госкорпорации Ростех заявили о готовности Курганмашзавода (КМЗ) к серийному производству самоходной пушки «Спрут-СДМ-1». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в своем официальном telegram-канале.

«Государственные испытания 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М („Спрут-СДМ-1“) завершены. Машина готова к постановке на серийное производство», — сообщает Ростех. После включения машины в гособоронзаказ изделие будет запущено в серию.

«Спрут-СДМ-1» — боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая может совершать марши без дозаправки на расстояние до 500 км со скоростью до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. Она оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-мм пушкой с управляемыми ракетами. Противотанковая пушка обладает маневренностью БМП и мощностью танка. Способна вести боевые действия в тяжелых экстремальных условиях, и уничтожать все современные основные танки мира.

Ранее URA.RU писало, что КМЗ примет участие в международном военном форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в Москве. В экспозиции, кроме БМП и БТР «Курганмашзавод» продемонстрирует модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ-1» (2С25М).

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В госкорпорации Ростех заявили о готовности Курганмашзавода (КМЗ) к серийному производству самоходной пушки «Спрут-СДМ-1». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в своем официальном telegram-канале. «Государственные испытания 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М („Спрут-СДМ-1“) завершены. Машина готова к постановке на серийное производство», — сообщает Ростех. После включения машины в гособоронзаказ изделие будет запущено в серию. «Спрут-СДМ-1» — боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая может совершать марши без дозаправки на расстояние до 500 км со скоростью до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. Она оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-мм пушкой с управляемыми ракетами. Противотанковая пушка обладает маневренностью БМП и мощностью танка. Способна вести боевые действия в тяжелых экстремальных условиях, и уничтожать все современные основные танки мира. Ранее URA.RU писало, что КМЗ примет участие в международном военном форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в Москве. В экспозиции, кроме БМП и БТР «Курганмашзавод» продемонстрирует модернизированную 125-мм самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ-1» (2С25М).
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