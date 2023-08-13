13 августа 2023
12 августа 2023

Шойгу на форуме «Армия-2023» дал поручение гендиректору курганского завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Встреча с Шойгу прошла на форуме «Армия-2023» Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» взял с гендиректора завода «Курганприбор» Федора Колосовникова «слово мужчины» начать новое производство. Об этом в своем telegram-канале рассказал курганский сенатор Сергей Муратов.

«В момент общения Сергей Кужугетович взял с генерального директора „Курганприбора“ Федора Александровича Колосовникова слово мужчины, что он в сентябре развернет на предприятии производство изделия, которое до этого ранее никогда не выпускалось на „Курганприборе“. Более того, „Курганприбор“ ранее не обладал этими компетенциями», — сообщил Муратов.

Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора. Муратов уверен, что команда завода выполнит свои обязательства. Разговор состоялся 14 августа, когда Шойгу посетил стенд завода на форуме.

Ранее стало известно, что гражданскую продукцию оборонного завода «Курганприбор» признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. Биаксиально-ориентированная полистирольная пленка победила в конкурсе «100 лучших товаров России».

Министр обороны Сергей Шойгу встретился с гендиректором завода Федором Колосовниковым
Министр обороны Сергей Шойгу встретился с гендиректором завода Федором Колосовниковым
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» взял с гендиректора завода «Курганприбор» Федора Колосовникова «слово мужчины» начать новое производство. Об этом в своем telegram-канале рассказал курганский сенатор Сергей Муратов. «В момент общения Сергей Кужугетович взял с генерального директора „Курганприбора“ Федора Александровича Колосовникова слово мужчины, что он в сентябре развернет на предприятии производство изделия, которое до этого ранее никогда не выпускалось на „Курганприборе“. Более того, „Курганприбор“ ранее не обладал этими компетенциями», — сообщил Муратов. Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора. Муратов уверен, что команда завода выполнит свои обязательства. Разговор состоялся 14 августа, когда Шойгу посетил стенд завода на форуме. Ранее стало известно, что гражданскую продукцию оборонного завода «Курганприбор» признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. Биаксиально-ориентированная полистирольная пленка победила в конкурсе «100 лучших товаров России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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