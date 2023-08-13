Встреча с Шойгу прошла на форуме «Армия-2023» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» взял с гендиректора завода «Курганприбор» Федора Колосовникова «слово мужчины» начать новое производство. Об этом в своем telegram-канале рассказал курганский сенатор Сергей Муратов.

«В момент общения Сергей Кужугетович взял с генерального директора „Курганприбора“ Федора Александровича Колосовникова слово мужчины, что он в сентябре развернет на предприятии производство изделия, которое до этого ранее никогда не выпускалось на „Курганприборе“. Более того, „Курганприбор“ ранее не обладал этими компетенциями», — сообщил Муратов.

Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора. Муратов уверен, что команда завода выполнит свои обязательства. Разговор состоялся 14 августа, когда Шойгу посетил стенд завода на форуме.

Ранее стало известно, что гражданскую продукцию оборонного завода «Курганприбор» признали одной из лучших в стране по итогам 2022 года. Биаксиально-ориентированная полистирольная пленка победила в конкурсе «100 лучших товаров России».