Тюменский губернатор Моор отказался копировать опыт коллеги из ЯНАО

14 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ежегодно объезжает регион за рулем Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет копировать опыт ямальского коллеги Дмитрия Артюхова, который ввел традицию ездить по региону за рулем автомобиля. Об этом он заявил 14 августа во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов. Новость по теме В Тюмени проходит пресс-конференция губернатора Александра Моора. Онлайн-трансляция «Я не буду повторять за Дмитрием Андреевичем. Зачем, я часто посещаю муниципалитеты Тюменской области во время рабочих поездок», — отметил Моор. Глава региона добавил, что число визитом в районы временно было снижено из-за пандемии COVID-19, но сейчас они возобновились. Ранее URA.RU писало, что в воскресенье, 13 августа, Моор работал в Исетском районе. В числе прочего, он поздравил жителей со 100-летием муниципалитета.

Губернатор Тюменской области Александр Моор не будет копировать опыт ямальского коллеги Дмитрия Артюхова, который ввел традицию ездить по региону за рулем автомобиля. Об этом он заявил 14 августа во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов. «Я не буду повторять за Дмитрием Андреевичем. Зачем, я часто посещаю муниципалитеты Тюменской области во время рабочих поездок», — отметил Моор. Глава региона добавил, что число визитом в районы временно было снижено из-за пандемии COVID-19, но сейчас они возобновились. Ранее URA.RU писало, что в воскресенье, 13 августа, Моор работал в Исетском районе. В числе прочего, он поздравил жителей со 100-летием муниципалитета.