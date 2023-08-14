Погранслужба Украины раскрыла число уклонистов, пытавшихся сбежать из страны

Более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Об этом рассказал официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко.
«В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны», — сказал Демченко, его слова передает британская газета Financial Times. Он добавил, что еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы.
В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Сообщалось, что количество уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч. Об этом рассказал начальник военкомата Олег Гончарук, передает RT.
Более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Об этом рассказал официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. «В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны», — сказал Демченко, его слова передает британская газета Financial Times. Он добавил, что еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы. В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Сообщалось, что количество уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч. Об этом рассказал начальник военкомата Олег Гончарук, передает RT.