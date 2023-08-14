Погранслужба Украины раскрыла число уклонистов, пытавшихся сбежать из страны

FT: 19 тысяч украинцев пытались избежать призыва в армию, сбежав из страны
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Шесть тысяч украинцев были арестованы из-за использования поддельных документов при переходе границы Фото:
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Более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Об этом рассказал официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко.

«В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны», — сказал Демченко, его слова передает британская газета Financial Times. Он добавил, что еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы.

В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Сообщалось, что количество уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч. Об этом рассказал начальник военкомата Олег Гончарук, передает RT.

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Более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Об этом рассказал официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. «В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны», — сказал Демченко, его слова передает британская газета Financial Times. Он добавил, что еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы. В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Сообщалось, что количество уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч. Об этом рассказал начальник военкомата Олег Гончарук, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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