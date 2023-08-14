Погранслужба Украины раскрыла число уклонистов, пытавшихся сбежать из страны

FT: 19 тысяч украинцев пытались избежать призыва в армию, сбежав из страны

14 августа 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Шесть тысяч украинцев были арестованы из-за использования поддельных документов при переходе границы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Об этом рассказал официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. «В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны», — сказал Демченко, его слова передает британская газета Financial Times. Он добавил, что еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы. В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Сообщалось, что количество уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч. Об этом рассказал начальник военкомата Олег Гончарук, передает RT.

Более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. Об этом рассказал официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко. «В общей сложности 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу в соседние страны», — сказал Демченко, его слова передает британская газета Financial Times. Он добавил, что еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы. В конце июля в Киеве началась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления. Сообщалось, что количество уклонистов от мобилизации в Черниговской области Украины превысило 20 тысяч. Об этом рассказал начальник военкомата Олег Гончарук, передает RT.