В ХМАО резко подорожали квартиры на вторичном рынке

В Сургуте выросли цены на вторичное жилье. За август квартиры подорожали более чем на 15%, а больше всего цены подскочили на однокомнатные объекты.
«В конце июля средняя стоимость квадратного метра в Сургуте на вторичном рынке составляла 107 тысяч рублей. К середине августа цена достигла 126 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Самый большой рост показали однокомнатные квартиры и студии — около 16%.
За год недвижимость в многоквартирных домах Сургута в общем выросла на 26%. В августе 2022 года квадратный метр в городе в среднем стоил чуть более 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. В ней три комнаты, а само жилье находится в Лянторе.
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