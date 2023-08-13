13 августа 2023
12 августа 2023

В ХМАО резко подорожали квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
В августе квартиры подорожали более чем на 15% Фото:

В Сургуте выросли цены на вторичное жилье. За август квартиры подорожали более чем на 15%, а больше всего цены подскочили на однокомнатные объекты.

«В конце июля средняя стоимость квадратного метра в Сургуте на вторичном рынке составляла 107 тысяч рублей. К середине августа цена достигла 126 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Самый большой рост показали однокомнатные квартиры и студии — около 16%.

За год недвижимость в многоквартирных домах Сургута в общем выросла на 26%. В августе 2022 года квадратный метр в городе в среднем стоил чуть более 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. В ней три комнаты, а само жилье находится в Лянторе.

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В Сургуте выросли цены на вторичное жилье. За август квартиры подорожали более чем на 15%, а больше всего цены подскочили на однокомнатные объекты. «В конце июля средняя стоимость квадратного метра в Сургуте на вторичном рынке составляла 107 тысяч рублей. К середине августа цена достигла 126 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Самый большой рост показали однокомнатные квартиры и студии — около 16%. За год недвижимость в многоквартирных домах Сургута в общем выросла на 26%. В августе 2022 года квадратный метр в городе в среднем стоил чуть более 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. В ней три комнаты, а само жилье находится в Лянторе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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