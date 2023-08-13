В ХМАО резко подорожали квартиры на вторичном рынке

14 августа 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В августе квартиры подорожали более чем на 15% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте выросли цены на вторичное жилье. За август квартиры подорожали более чем на 15%, а больше всего цены подскочили на однокомнатные объекты. «В конце июля средняя стоимость квадратного метра в Сургуте на вторичном рынке составляла 107 тысяч рублей. К середине августа цена достигла 126 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Самый большой рост показали однокомнатные квартиры и студии — около 16%. За год недвижимость в многоквартирных домах Сургута в общем выросла на 26%. В августе 2022 года квадратный метр в городе в среднем стоил чуть более 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. В ней три комнаты, а само жилье находится в Лянторе.

В Сургуте выросли цены на вторичное жилье. За август квартиры подорожали более чем на 15%, а больше всего цены подскочили на однокомнатные объекты. «В конце июля средняя стоимость квадратного метра в Сургуте на вторичном рынке составляла 107 тысяч рублей. К середине августа цена достигла 126 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. Самый большой рост показали однокомнатные квартиры и студии — около 16%. За год недвижимость в многоквартирных домах Сургута в общем выросла на 26%. В августе 2022 года квадратный метр в городе в среднем стоил чуть более 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выставили на продажу квартиру за 5,4 миллиарда рублей. В ней три комнаты, а само жилье находится в Лянторе.