Якушев поздравил десантников с профессиональным праздником

Полпред поздравил уральцев с Днем ВДВ
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба.
«Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! ВДВ — это настоящее воинское братство, для которого честь, доблесть и преданность стране превыше всего. УрФО гордится каждым из вас», — сказал Якушев.
В своей речи он пожелал действующим и бывшим десантникам счастья, здоровья и благополучия. Также Якушев пожелал мирного неба и надежных друзей.
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