Якушев поздравил десантников с профессиональным праздником

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Пресс-конференция правительства. Тюмень , якушев владимир
Полпред поздравил уральцев с Днем ВДВ Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба.

«Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! ВДВ — это настоящее воинское братство, для которого честь, доблесть и преданность стране превыше всего. УрФО гордится каждым из вас», — сказал Якушев.

В своей речи он пожелал действующим и бывшим десантникам счастья, здоровья и благополучия. Также Якушев пожелал мирного неба и надежных друзей.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба. «Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! ВДВ — это настоящее воинское братство, для которого честь, доблесть и преданность стране превыше всего. УрФО гордится каждым из вас», — сказал Якушев. В своей речи он пожелал действующим и бывшим десантникам счастья, здоровья и благополучия. Также Якушев пожелал мирного неба и надежных друзей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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