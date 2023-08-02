Якушев поздравил десантников с профессиональным праздником

02 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Полпред поздравил уральцев с Днем ВДВ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба. «Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! ВДВ — это настоящее воинское братство, для которого честь, доблесть и преданность стране превыше всего. УрФО гордится каждым из вас», — сказал Якушев. В своей речи он пожелал действующим и бывшим десантникам счастья, здоровья и благополучия. Также Якушев пожелал мирного неба и надежных друзей.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил уральских десантников с профессиональным праздником. Он пожелал действующим и бывшим военнослужащим мирного неба. «Поздравляю с Днем воздушно-десантных войск! ВДВ — это настоящее воинское братство, для которого честь, доблесть и преданность стране превыше всего. УрФО гордится каждым из вас», — сказал Якушев. В своей речи он пожелал действующим и бывшим десантникам счастья, здоровья и благополучия. Также Якушев пожелал мирного неба и надежных друзей.