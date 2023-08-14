14 августа 2023

Житель Миасса стал делать окопные свечи фронту в память о погибшем на СВО брате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рождество Христово в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика. Сургут, свечи
Свечи для фронта Виктор Гусаров начал делать после разговора с семьей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Миасса (Челябинская область) Виктор Гусаров стал делать окопные свечи для фронта в память о погибшем двоюродном брате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ПО «АМС-МЗМО», руководство помогло с расходными материалами.

«Оператор станков с ЧПУ Виктор Гусаров создает окопные свечи, необходимые участникам спецоперации. Руководство предприятия поддержало инициативу Виктора, обеспечив его необходимыми материалами. Двоюродный брат Виктора погиб во время боевых действий», — отметили на заводе.

Взяться за изготовление свечей семья Гусарова решила после разговора с родственниками. В настоящее время в СВО участвуют два племянника Виктора. Сам же он проходил службу в рядах Советской Армии.

«Нашим солдатам необходимы свечи для освещения и подогрева пищи. Изделия создаю из жестяных банок, картона и парафина. Подставки для посуды изготавливаю из металла», — сообщил URA.RU Гусаров.

Чтобы сделать одну свечу, уходит 20 минут времени. Зимой супруга вяжет теплые носки для солдат. Готовые партии вместе с женой и сыном доставляют в офис общественной организации «ZOV Миасса». Организатор движения Наталья Пищулина отметила, что бойцам изделия несут не только свет и тепло, но и проявления заботы.

Отдел снабжения предприятия приобрел для волонтера парафин и металл. Для общественных целей Гусарову разрешили пользоваться производственным оборудованием. Гендиректор завода Виктор Гринь выразил готовность помогать и впредь, поскольку у сотрудника появились новые предложения.

В работе Виктору Гусарову помогают семья и работодатель
В работе Виктору Гусарову помогают семья и работодатель
Фото:
На изготовление одной свечи тратится 20 минут
На изготовление одной свечи тратится 20 минут
Фото:
В дополнение к свечам житель Миасса делает подставки для посуды
В дополнение к свечам житель Миасса делает подставки для посуды
Фото:
Комплект особенно востребован бойцами в в военно-полевых условиях
Комплект особенно востребован бойцами в в военно-полевых условиях
Фото:
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Житель Миасса (Челябинская область) Виктор Гусаров стал делать окопные свечи для фронта в память о погибшем двоюродном брате. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ПО «АМС-МЗМО», руководство помогло с расходными материалами. «Оператор станков с ЧПУ Виктор Гусаров создает окопные свечи, необходимые участникам спецоперации. Руководство предприятия поддержало инициативу Виктора, обеспечив его необходимыми материалами. Двоюродный брат Виктора погиб во время боевых действий», — отметили на заводе. Взяться за изготовление свечей семья Гусарова решила после разговора с родственниками. В настоящее время в СВО участвуют два племянника Виктора. Сам же он проходил службу в рядах Советской Армии. «Нашим солдатам необходимы свечи для освещения и подогрева пищи. Изделия создаю из жестяных банок, картона и парафина. Подставки для посуды изготавливаю из металла», — сообщил URA.RU Гусаров. Чтобы сделать одну свечу, уходит 20 минут времени. Зимой супруга вяжет теплые носки для солдат. Готовые партии вместе с женой и сыном доставляют в офис общественной организации «ZOV Миасса». Организатор движения Наталья Пищулина отметила, что бойцам изделия несут не только свет и тепло, но и проявления заботы. Отдел снабжения предприятия приобрел для волонтера парафин и металл. Для общественных целей Гусарову разрешили пользоваться производственным оборудованием. Гендиректор завода Виктор Гринь выразил готовность помогать и впредь, поскольку у сотрудника появились новые предложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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