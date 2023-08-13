13 августа 2023
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Артюхов начнет принимать анонимные вопросы от жителей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Теперь Артюхову можно будет задать любой вопрос анонимно Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил ввести новый формат общения с ямальцами, и теперь вопросы ему можно будет задавать анонимно. Нововведение связано с тем, что не все готовы высказываться публично, написал он в своем официальном telegram-канале.

«За пять лет проведения встреч в городах получил от ямальцев сотни вопросов. Многие проблемы решаем, и люди это видят. Знаю, что на открытых встречах не все готовы высказываться при большом количестве зрителей. В этом году вводим новый формат — поднять волнующую тему можно будет анонимно, через специальный сервис. На самые острые вопросы постараюсь дать ответ», — поделился Артюхов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов отправился на машине по городам Ямала в рамках «Честного маршрута». Первой точкой стал Надым. В процессе поездки губернатор будет лично общаться с жителями региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил ввести новый формат общения с ямальцами, и теперь вопросы ему можно будет задавать анонимно. Нововведение связано с тем, что не все готовы высказываться публично, написал он в своем официальном telegram-канале. «За пять лет проведения встреч в городах получил от ямальцев сотни вопросов. Многие проблемы решаем, и люди это видят. Знаю, что на открытых встречах не все готовы высказываться при большом количестве зрителей. В этом году вводим новый формат — поднять волнующую тему можно будет анонимно, через специальный сервис. На самые острые вопросы постараюсь дать ответ», — поделился Артюхов. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов отправился на машине по городам Ямала в рамках «Честного маршрута». Первой точкой стал Надым. В процессе поездки губернатор будет лично общаться с жителями региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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