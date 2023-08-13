Артюхов начнет принимать анонимные вопросы от жителей ЯНАО

Теперь Артюхову можно будет задать любой вопрос анонимно Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил ввести новый формат общения с ямальцами, и теперь вопросы ему можно будет задавать анонимно. Нововведение связано с тем, что не все готовы высказываться публично, написал он в своем официальном telegram-канале.

«За пять лет проведения встреч в городах получил от ямальцев сотни вопросов. Многие проблемы решаем, и люди это видят. Знаю, что на открытых встречах не все готовы высказываться при большом количестве зрителей. В этом году вводим новый формат — поднять волнующую тему можно будет анонимно, через специальный сервис. На самые острые вопросы постараюсь дать ответ», — поделился Артюхов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов отправился на машине по городам Ямала в рамках «Честного маршрута». Первой точкой стал Надым. В процессе поездки губернатор будет лично общаться с жителями региона.