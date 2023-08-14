В новейших образцах оборудования используют наработанные космической индустрией технологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод Роскосмоса (УКВЗ, Челябинская область) займется производством насосного оборудования и АЗС для РФ, страны Африки, Ирана и СНГ. Как сообщили в пресс-службе предприятия, соглашение о намерениях об этом подписали 14 августа с партнером на форуме «Армия» в Москве.

«В рамках подписанного соглашения определены основные направления деятельности. Среди них производство и реализация насосного оборудования, контейнерных автозаправочных станций (КАЗС), другие виды продукции. Партнером выступит „ЭдАн Инжиниринг“. Продвижение будет ориентировано на российский рынок, и на рынки стран СНГ, Африки, Ирана», — отметили в УКВЗ.

Гендиректор завода Роман Новиков также добавил, что будущие поставки также будут ориентированы на новые регионы России. Техника заменит американские аналоги, сообщил директор Центра диверсификации Роскосмоса Алексей Берг. Производство наладят за счет наработанных космических технологий в гражданском секторе промышленности. Об этом сказал гендиректор «ЭдАн Инжиниринг» Эдуард Анимаев.

Отмечается, что «ЭдАн Инжиниринг» владеет торговой маркой «Нара», поставляя данное оборудование на 70% автозаправочных станций в РФ и СНГ. Техника производится свыше 70 лет и применяется на Байконуре, в крупнейших аэропортах РФ и ведущих нефтегазовых компаниях. В то же время УКВЗ давно выпускает широкий ассортимент насосного оборудования и сотрудничает с ведущими компаниями нефтегазовой отрасли РФ и стран Евразийского экономического союза. Объединение потенциалов, уверены представители сторон, позволит создать современное оборудование, отвечающее запросам заказчиков.

Форум «Армия» проходит с 14 по 20 августа в Кубинке. В павильоне Челябинской области представлено 11 промышленных предприятий. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» показал посетителям форума свой самый массовый танковый двигатель с особенными характеристиками.

Двустороннее соглашение о намерениях руководители УКВЗ и «ЭдАн Инжиниринг» подписали на полях форума «Армия» Фото: пресс-служба Усть-Катавского вагоностроительного завода