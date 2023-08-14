Свердловский театр драмы войдет в новый сезон с премьерой об измене

14 августа 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Премьеру готовит Владимир Панков Фото предоставлено театром драмы В Свердловском театре драмы в преддверии нового сезона актеры начали репетиции, чтобы представить публике саундраму «Измена» по пьесе Леонида Зорина. Режиссером стал Владимир Панков, который знаком публике по спектаклю «Зойкина квартира». Премьера состоится 25 и 26 августа. Об этом URA.RU рассказали представители театра. «Когда-то давно пьеса Леонида Зорина поразила меня своей легкостью, поэзией, искренностью. В ней важна ирония и человечность. Для меня это еще и внутренняя история — дань уважения мастеру, моему учителю Олегу Львовичу Кудряшову и благодарность ему за то, что когда-то он меня с этой пьесой познакомил», — заявил режиссер Владимир Панков. В спектакле заняты все артисты труппы — по два-три состава на роль. История разворачивается в провинциальном городе Покровск, где горожане в один день были ошарашены новостью: Зара Петровна изменила мужу да еще и с популярным поэтом-песенником. В ответ на это оскорбленный муж Рафаэлев бросается на защиту чести любимой женщины и требует у любовника публичного подтверждения факта измены. Как признается Панков, он решил взять историю об измене, потому что сейчас публике особенно нужны такие простые, человеческие и щемящие истории. Ранее стала известно, что Свердловский театр драмы войдет в новый театральный сезон обновленным — у культурного учреждения благоустроили территорию. Также осенью здесь появится арт-объект, посвященный театральным зрителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловском театре драмы в преддверии нового сезона актеры начали репетиции, чтобы представить публике саундраму «Измена» по пьесе Леонида Зорина. Режиссером стал Владимир Панков, который знаком публике по спектаклю «Зойкина квартира». Премьера состоится 25 и 26 августа. Об этом URA.RU рассказали представители театра. «Когда-то давно пьеса Леонида Зорина поразила меня своей легкостью, поэзией, искренностью. В ней важна ирония и человечность. Для меня это еще и внутренняя история — дань уважения мастеру, моему учителю Олегу Львовичу Кудряшову и благодарность ему за то, что когда-то он меня с этой пьесой познакомил», — заявил режиссер Владимир Панков. В спектакле заняты все артисты труппы — по два-три состава на роль. История разворачивается в провинциальном городе Покровск, где горожане в один день были ошарашены новостью: Зара Петровна изменила мужу да еще и с популярным поэтом-песенником. В ответ на это оскорбленный муж Рафаэлев бросается на защиту чести любимой женщины и требует у любовника публичного подтверждения факта измены. Как признается Панков, он решил взять историю об измене, потому что сейчас публике особенно нужны такие простые, человеческие и щемящие истории. Ранее стала известно, что Свердловский театр драмы войдет в новый театральный сезон обновленным — у культурного учреждения благоустроили территорию. Также осенью здесь появится арт-объект, посвященный театральным зрителям.