В Тюмени отремонтируют одну из главных больниц

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Моор. Тюмень , моор александр
В ОКБ №2 появится новое приемное отделение Фото:

В Тюмени отремонтируют ОКБ №2 и создадут там новое приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщи губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

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В Тюмени проходит пресс-конференция губернатора Александра Моора. Онлайн-трансляция

«Нам предстоит построить новые поликлиники в Тюмени. Провести реконструкцию ОКБ №2, построить новое приемное отделение, которое позволит сконцентрировать оказание услуг для экстренной мед помощи. Это большой проект, он попал в перечень объектов, которые мы заявили на федеральное софинансирование. Но даже и без него, в любом случае, будем строить этот объект», — заявил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят онкоцентр и детскую областную больницу. Строительством центра займутся после корректировки документации, а в 2023 году рассмотрят возможность разработки проекта детского медучреждения.

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В Тюмени отремонтируют ОКБ №2 и создадут там новое приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщи губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции. «Нам предстоит построить новые поликлиники в Тюмени. Провести реконструкцию ОКБ №2, построить новое приемное отделение, которое позволит сконцентрировать оказание услуг для экстренной мед помощи. Это большой проект, он попал в перечень объектов, которые мы заявили на федеральное софинансирование. Но даже и без него, в любом случае, будем строить этот объект», — заявил губернатор. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят онкоцентр и детскую областную больницу. Строительством центра займутся после корректировки документации, а в 2023 году рассмотрят возможность разработки проекта детского медучреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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