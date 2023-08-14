В Тюмени отремонтируют одну из главных больниц

В ОКБ №2 появится новое приемное отделение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени отремонтируют ОКБ №2 и создадут там новое приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщи губернатор региона Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

«Нам предстоит построить новые поликлиники в Тюмени. Провести реконструкцию ОКБ №2, построить новое приемное отделение, которое позволит сконцентрировать оказание услуг для экстренной мед помощи. Это большой проект, он попал в перечень объектов, которые мы заявили на федеральное софинансирование. Но даже и без него, в любом случае, будем строить этот объект», — заявил губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят онкоцентр и детскую областную больницу. Строительством центра займутся после корректировки документации, а в 2023 году рассмотрят возможность разработки проекта детского медучреждения.