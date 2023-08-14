Губернатор Моор рассказал, когда в Тюмени появятся онкоцентр и детская больница

Губернатор Моор: в Тюмени построят онкоцентр и детскую областную больницу

В 2023 году рассмотрят возможность разработки проекта областной детской больницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени займутся строительством онкологического центра после корректировки проектной документации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор во время пресс-конференции 14 августа. Он также отметил, что в 2023 году рассмотрят возможность разработки проекта областной детской больницы.

«Я не отказываюсь от этих объектов и они нужны. По онкологическому центру — объект большой, нужный, но последние три года не давали возможности приступить к его строительству. Была пандемия, большие средства тратились на борьбу с ней, в 2022 году — санкции. Проектное решение, которые было разработано много лет назад, сейчас немного устарело и нам нужно его переработать. <…> Как только документацию откорректируем — приступим к строительству», — заявил Моор, отвечая на вопросы журналистов.

Губернатор также отметил необходимость в строительстве детской областной больницы. Однако, по словам главы региона, проекта медучреждения еще нет. «Такая клиника нужна. Можно будет оказывать более сложную медицинскую помощь. Проекта детской больницы нет, его нужно делать. Посмотрим в 2023 году, если доходы будут поступать также, как сейчас, то мы найдем средства на разработку проекта», — добавил Моор.