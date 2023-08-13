Жительница Ноябрьска Ольга Лопатина похвасталась урожаем волнушек

Ноябрянка похвасталась урожаем грибов, пригодных для засолки и маринадов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Ольга Лопатина на рыбалке собрала урожай грибов — волнушек, которые в основном используются для солений и маринадов. Фото она поделилась в социальной сети.

«Успеть все за короткий отпуск. Грибалка», — совместила в одном слове два занятия Ольга Лопатина в посте, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что Ольга собирала грибы в ведро, пакет и корзину, в основном урожай состоит из волнушек, хотя видны и другие съедобные грибы. Также ноябрянка наловила рыбы.

Ранее, внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU как правильно собирать грибы, чтобы избежать неприятных последствий. Грибы нельзя собирать возле дорог и магистралей, а срезать их нужно с целой ножкой.

Урожай волнушек и рыжиков, пригодных за засолки Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.ru/club102749484?w=wall-102749484_161096%2Fall

Волнушки в лесу Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.ru/club102749484?w=wall-102749484_161096%2Fall