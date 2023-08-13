13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

В ЯНАО пошли грибы, пригодные для солений. Фото

Жительница Ноябрьска Ольга Лопатина похвасталась урожаем волнушек
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение биатлонного центра на Московском тракте. Екатеринбург, съедобный гриб, волнушка
Ноябрянка похвасталась урожаем грибов, пригодных для засолки и маринадов Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Ольга Лопатина на рыбалке собрала урожай грибов — волнушек, которые в основном используются для солений и маринадов. Фото она поделилась в социальной сети.

«Успеть все за короткий отпуск. Грибалка», — совместила в одном слове два занятия Ольга Лопатина в посте, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что Ольга собирала грибы в ведро, пакет и корзину, в основном урожай состоит из волнушек, хотя видны и другие съедобные грибы. Также ноябрянка наловила рыбы.

Ранее, внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU как правильно собирать грибы, чтобы избежать неприятных последствий. Грибы нельзя собирать возле дорог и магистралей, а срезать их нужно с целой ножкой.

Урожай волнушек и рыжиков, пригодных за засолки
Урожай волнушек и рыжиков, пригодных за засолки
Фото:
Волнушки в лесу
Волнушки в лесу
Фото:
Кроме грибов, Ольга наловила рыбы
Кроме грибов, Ольга наловила рыбы
Фото:

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) Ольга Лопатина на рыбалке собрала урожай грибов — волнушек, которые в основном используются для солений и маринадов. Фото она поделилась в социальной сети. «Успеть все за короткий отпуск. Грибалка», — совместила в одном слове два занятия Ольга Лопатина в посте, опубликованном в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, что Ольга собирала грибы в ведро, пакет и корзину, в основном урожай состоит из волнушек, хотя видны и другие съедобные грибы. Также ноябрянка наловила рыбы. Ранее, внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU как правильно собирать грибы, чтобы избежать неприятных последствий. Грибы нельзя собирать возле дорог и магистралей, а срезать их нужно с целой ножкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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