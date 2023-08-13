13 августа 2023

Министр обороны Шойгу поручил курганскому заводу выпускать ракеты малой дальности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
«Курганприбор» начнет выпускать РВВ-МД Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил НПО «Курганприбор» наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД. Шойгу обратился к директору курганского завода Федору Колосовникову на форуме «Армия-2023».

«Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса „воздух-воздух“ РВВ-МД, которую представляет на открывшемся форуме „Армия-2023“ предприятие НПО „Курганприбор“. [Директор НПО „Курганприбор“ Федор] Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание», — пишет РИА «Новости».

РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Ранее курганский сенатор Сергей Муратов уточнил, Шойгу взял слово с Колосовникова, что производство таких ракет будет развернуто уже в сентябре. До выставки на предприятии данные изделия не выпускали. Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора «Курганприбора».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил НПО «Курганприбор» наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД. Шойгу обратился к директору курганского завода Федору Колосовникову на форуме «Армия-2023». «Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса „воздух-воздух“ РВВ-МД, которую представляет на открывшемся форуме „Армия-2023“ предприятие НПО „Курганприбор“. [Директор НПО „Курганприбор“ Федор] Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание», — пишет РИА «Новости». РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Ранее курганский сенатор Сергей Муратов уточнил, Шойгу взял слово с Колосовникова, что производство таких ракет будет развернуто уже в сентябре. До выставки на предприятии данные изделия не выпускали. Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора «Курганприбора».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...