Министр обороны Шойгу поручил курганскому заводу выпускать ракеты малой дальности

14 августа 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

«Курганприбор» начнет выпускать РВВ-МД Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил НПО «Курганприбор» наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД. Шойгу обратился к директору курганского завода Федору Колосовникову на форуме «Армия-2023». «Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса „воздух-воздух“ РВВ-МД, которую представляет на открывшемся форуме „Армия-2023“ предприятие НПО „Курганприбор“. [Директор НПО „Курганприбор“ Федор] Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание», — пишет РИА «Новости». РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Ранее курганский сенатор Сергей Муратов уточнил, Шойгу взял слово с Колосовникова, что производство таких ракет будет развернуто уже в сентябре. До выставки на предприятии данные изделия не выпускали. Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора «Курганприбора».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил НПО «Курганприбор» наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД. Шойгу обратился к директору курганского завода Федору Колосовникову на форуме «Армия-2023». «Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса „воздух-воздух“ РВВ-МД, которую представляет на открывшемся форуме „Армия-2023“ предприятие НПО „Курганприбор“. [Директор НПО „Курганприбор“ Федор] Колосовников дал слово мужчины, что приложит все силы, чтобы выполнить это задание», — пишет РИА «Новости». РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Ранее курганский сенатор Сергей Муратов уточнил, Шойгу взял слово с Колосовникова, что производство таких ракет будет развернуто уже в сентябре. До выставки на предприятии данные изделия не выпускали. Сенатор отметил, что присутствовал во время разговора министра и гендиректора «Курганприбора».