13 августа 2023

Бизнесмены будут экспортировать грибы и ягоды из ХМАО за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты. Сургутский район, клюква
Компания получает сертификат на продукцию по стандартам «Халяль» Фото:

Компания «Регион-К» из Кондинского района будет экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Фонда развития Югры.

«ООО „Регион-К“ планирует начать поставки продукции из дикоросов в Республики Казахстан и Беларусь. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Сейчас компания проходит инспекционный контроль по сертификации органической продукции (сушеные грибы и замороженные ягоды), расширяя линейку экологически чистых дикоросов», — указано в сообщении.

Кроме этого, компания пройдет дополнительную добровольную сертификацию. После чего продукция югорчан будет соответствие требованиям и стандартам «Халяль».

Ранее URA.RU сообщало, что бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов. Продукция будет выпускаться с натуральным составом и минимальным использованием химии.

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Компания «Регион-К» из Кондинского района будет экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Фонда развития Югры. «ООО „Регион-К“ планирует начать поставки продукции из дикоросов в Республики Казахстан и Беларусь. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Сейчас компания проходит инспекционный контроль по сертификации органической продукции (сушеные грибы и замороженные ягоды), расширяя линейку экологически чистых дикоросов», — указано в сообщении. Кроме этого, компания пройдет дополнительную добровольную сертификацию. После чего продукция югорчан будет соответствие требованиям и стандартам «Халяль». Ранее URA.RU сообщало, что бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов. Продукция будет выпускаться с натуральным составом и минимальным использованием химии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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