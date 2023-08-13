Бизнесмены будут экспортировать грибы и ягоды из ХМАО за границу

Компания «Регион-К» из Кондинского района будет экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Фонда развития Югры.
«ООО „Регион-К“ планирует начать поставки продукции из дикоросов в Республики Казахстан и Беларусь. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Сейчас компания проходит инспекционный контроль по сертификации органической продукции (сушеные грибы и замороженные ягоды), расширяя линейку экологически чистых дикоросов», — указано в сообщении.
Кроме этого, компания пройдет дополнительную добровольную сертификацию. После чего продукция югорчан будет соответствие требованиям и стандартам «Халяль».
Ранее URA.RU сообщало, что бренд из ХМАО запускает производство таежных дезодорантов. Продукция будет выпускаться с натуральным составом и минимальным использованием химии.
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