Командир «Русского Легиона» раскрыл, когда прекратятся обстрелы российской территории

Командир «Русского Легиона» заявил о скором освобождении Купянска

15 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Российским войскам открывается путь на Харьков, сказал Сергей Фомченков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Купянск будет освобожден в ближайшие дни и даст ВС РФ возможность выхода на Харьков и прекращения обстрелов приграничных территорий. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Российская армия уверенно наступает на всем протяжении северного участка фронта от Красного Лимана до Купянска. Наибольших успехов наши войска достигли в районе самого города Купянск, уверенно продвигаясь к нему с севера и востока. Украинские власти уже объявили эвакуацию местной администрации и соответствующих служб. Также официально объявлено об обязательной эвакуации близлежащих населенных пунктов. Таким образом, освобождение Купянска становится реальностью, возможно, даже ближайших дней», — сказал Сергей Фомченков. Он объяснил, для чего России нужно переходить через данный рубеж. «Следует понимать важность нашего успешного наступления на Купянск и освобождение этого города. Отсюда открывается прямой путь на Харьков, овладение которым позволит резко снизить возможности ВСУ на этом направлении, а также поможет обезопасить приграничные регионы России, которые ежедневно подвергаются обстрелам артиллерии и БПЛА со стороны ВСУ, а также нападениям ДРГ противника», — отметил командир «Русского Легиона».

Купянск будет освобожден в ближайшие дни и даст ВС РФ возможность выхода на Харьков и прекращения обстрелов приграничных территорий. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. «Российская армия уверенно наступает на всем протяжении северного участка фронта от Красного Лимана до Купянска. Наибольших успехов наши войска достигли в районе самого города Купянск, уверенно продвигаясь к нему с севера и востока. Украинские власти уже объявили эвакуацию местной администрации и соответствующих служб. Также официально объявлено об обязательной эвакуации близлежащих населенных пунктов. Таким образом, освобождение Купянска становится реальностью, возможно, даже ближайших дней», — сказал Сергей Фомченков. Он объяснил, для чего России нужно переходить через данный рубеж. «Следует понимать важность нашего успешного наступления на Купянск и освобождение этого города. Отсюда открывается прямой путь на Харьков, овладение которым позволит резко снизить возможности ВСУ на этом направлении, а также поможет обезопасить приграничные регионы России, которые ежедневно подвергаются обстрелам артиллерии и БПЛА со стороны ВСУ, а также нападениям ДРГ противника», — отметил командир «Русского Легиона».