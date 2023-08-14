Челябинским охотникам разрешили добывать новую дичь

В Челябинской области охотникам разрешили добывать серую ворону
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, охотник, горячий источник, деревенская жизнь, природа
Охотники Челябинской области смогут стрелять в серую ворону Фото:

В Челябинской области охотникам разрешили добывать серую ворону. Соответствующее постановление губернатора размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в сроки и иные ограничения охоты на территории Челябинской области следующие изменения: абзацы… „на селезней уток“, „подсадных (манных) уток“, „степную и полевую дичь“ и „боровую дичь“ дополнить словами „на серую ворону“», — говорится в документе. Изменения вносятся в постановление губернатора Челябинской области №57 от 31.03.2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Так, в предстоящий год охотникам разрешили добыть 447 барсуков, 97 медведей, 7857 косуль, 955 лосей и 24 рысей.

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В Челябинской области охотникам разрешили добывать серую ворону. Соответствующее постановление губернатора размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Внести в сроки и иные ограничения охоты на территории Челябинской области следующие изменения: абзацы… „на селезней уток“, „подсадных (манных) уток“, „степную и полевую дичь“ и „боровую дичь“ дополнить словами „на серую ворону“», — говорится в документе. Изменения вносятся в постановление губернатора Челябинской области №57 от 31.03.2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Так, в предстоящий год охотникам разрешили добыть 447 барсуков, 97 медведей, 7857 косуль, 955 лосей и 24 рысей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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