Видео и фотографии с места ЧП опубликованы в соцсетях
Опубликованы кадры с места взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Видео разместили в социальных сетях.
«Кадры со взрыва на Талинском месторождении в ХМАО. По последним данным, один человек погиб и семь пострадали», — сообщил telegram-канал 112.
Ранее сообщалось, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО прогремел взрыв. Шесть пострадавших доставлены в больницу Нягани. Их готовятся принять ожоговые центы в Сургуте и Пять-Яхе. Окружная прокуратура и Следственный комитет устанавливают причины ЧП.
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