Появилось видео с нефтяного месторождения в ХМАО, где произошел взрыв. Видео 15 августа 2023 в 01:31 Размер текста - 17 + Видео и фотографии с места ЧП опубликованы в соцсетях Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Опубликованы кадры с места взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Видео разместили в социальных сетях. «Кадры со взрыва на Талинском месторождении в ХМАО. По последним данным, один человек погиб и семь пострадали», — сообщил telegram-канал 112. Ранее сообщалось, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО прогремел взрыв. Шесть пострадавших доставлены в больницу Нягани. Их готовятся принять ожоговые центы в Сургуте и Пять-Яхе. Окружная прокуратура и Следственный комитет устанавливают причины ЧП. Фото: telagram-канал 112, https://t.me/ENews112 Фото: telagram-канал 112, https://t.me/ENews112 Опубликованы кадры с места взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Видео разместили в социальных сетях. «Кадры со взрыва на Талинском месторождении в ХМАО. По последним данным, один человек погиб и семь пострадали», — сообщил telegram-канал 112. Ранее сообщалось, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО прогремел взрыв. Шесть пострадавших доставлены в больницу Нягани. Их готовятся принять ожоговые центы в Сургуте и Пять-Яхе. Окружная прокуратура и Следственный комитет устанавливают причины ЧП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям