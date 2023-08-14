14 августа 2023

Появилось видео с нефтяного месторождения в ХМАО, где произошел взрыв. Видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Видео и фотографии с места ЧП опубликованы в соцсетях Фото:

Опубликованы кадры с места взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Видео разместили в социальных сетях.

«Кадры со взрыва на Талинском месторождении в ХМАО. По последним данным, один человек погиб и семь пострадали», — сообщил telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО прогремел взрыв. Шесть пострадавших доставлены в больницу Нягани. Их готовятся принять ожоговые центы в Сургуте и Пять-Яхе. Окружная прокуратура и Следственный комитет устанавливают причины ЧП.

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Опубликованы кадры с места взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Видео разместили в социальных сетях. «Кадры со взрыва на Талинском месторождении в ХМАО. По последним данным, один человек погиб и семь пострадали», — сообщил telegram-канал 112. Ранее сообщалось, что на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО прогремел взрыв. Шесть пострадавших доставлены в больницу Нягани. Их готовятся принять ожоговые центы в Сургуте и Пять-Яхе. Окружная прокуратура и Следственный комитет устанавливают причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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