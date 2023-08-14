14 августа 2023

Прокуратура ХМАО подключилась к расследованию причин взрыва на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура
К месту ЧП выехал заместитель прокурора Октябрьского района Айдар Сакаев Фото:

Заместитель прокурора Октябрьского района Айдар Сакаев выехал к месту ЧП на Талинском месторождении ХМАО, где произошел взрыв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура Октябрьского района организовала проверку по факту возгорания на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. По предварительным данным, 14 августа на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе произошло возгорание. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдения федерального законодательства. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что взрыв на Талинском месторождении в ХМАО произошел вечером 13 августа. Власти округа сообщили, что в результате происшествия погибли двое людей. На месте ЧП работают следователи.

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Заместитель прокурора Октябрьского района Айдар Сакаев выехал к месту ЧП на Талинском месторождении ХМАО, где произошел взрыв. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «По поручению прокуратуры округа прокуратура Октябрьского района организовала проверку по факту возгорания на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. По предварительным данным, 14 августа на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе произошло возгорание. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдения федерального законодательства. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Ранее сообщалось, что взрыв на Талинском месторождении в ХМАО произошел вечером 13 августа. Власти округа сообщили, что в результате происшествия погибли двое людей. На месте ЧП работают следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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