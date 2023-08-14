Следователи выясняют причины взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Следственный комитет ХМАО начал проверку по факту взрыва на Талинском месторождении, где погибли и пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК России.
«Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре устанавливаются обстоятельства возгорания на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК, проводятся необходимые процессуальные мероприятия», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошло возгорание на 100 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировано. Власти округа сообщили, что в результате ЧП пострадали люди.
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