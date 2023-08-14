Машина доставлена в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский военкор Владимир Разин поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» за машину, переданную в зону спецоперации. По данным прикамской организации, автомобиль уже прибыл.

«Военкор Разин сейчас работает в зоне спецоперации. Он выразил благодарность „Добровольцам Донбасса“ за предоставленную автомашину для фронта», — написано на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео, записанное Разиным на передовой.

«Добровольцы Донбасса» регулярную помогают фронту, а также семьям бойцов в тылу. Ранее участники спецоперации на Украине показали бронежилеты и мотоцикл, отправленные волонтерами фонда и пермскими самбистами.