Российский военкор Владимир Разин поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» за машину, переданную в зону спецоперации. По данным прикамской организации, автомобиль уже прибыл.
«Военкор Разин сейчас работает в зоне спецоперации. Он выразил благодарность „Добровольцам Донбасса“ за предоставленную автомашину для фронта», — написано на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео, записанное Разиным на передовой.
«Добровольцы Донбасса» регулярную помогают фронту, а также семьям бойцов в тылу. Ранее участники спецоперации на Украине показали бронежилеты и мотоцикл, отправленные волонтерами фонда и пермскими самбистами.
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