14 августа 2023
13 августа 2023

Военкор Разин поблагодарил пермский фонд за переданный на фронт автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, шеврон z, волонтеры сво, добровольцы сво
Машина доставлена в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военкор Владимир Разин поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» за машину, переданную в зону спецоперации. По данным прикамской организации, автомобиль уже прибыл.

«Военкор Разин сейчас работает в зоне спецоперации. Он выразил благодарность „Добровольцам Донбасса“ за предоставленную автомашину для фронта», — написано на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео, записанное Разиным на передовой.

«Добровольцы Донбасса» регулярную помогают фронту, а также семьям бойцов в тылу. Ранее участники спецоперации на Украине показали бронежилеты и мотоцикл, отправленные волонтерами фонда и пермскими самбистами.

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Российский военкор Владимир Разин поблагодарил пермский фонд «Добровольцы Донбасса» за машину, переданную в зону спецоперации. По данным прикамской организации, автомобиль уже прибыл. «Военкор Разин сейчас работает в зоне спецоперации. Он выразил благодарность „Добровольцам Донбасса“ за предоставленную автомашину для фронта», — написано на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено видео, записанное Разиным на передовой. «Добровольцы Донбасса» регулярную помогают фронту, а также семьям бойцов в тылу. Ранее участники спецоперации на Украине показали бронежилеты и мотоцикл, отправленные волонтерами фонда и пермскими самбистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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