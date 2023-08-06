06 августа 2023
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Бойцы похвастались мотоциклом, который отправили на фронт пермские благотворители и спортсмены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Мотоцикл позволит бойцам доставлять грузы в труднодоступные места в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы в зоне спецоперации показали помощь, отправленную им пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса» и самбистами. Они отметили, что прикамцы передали им бронежилеты и мотоцикл. Видео с благодарностью военнослужащих появилось на канале фонда в YouTube.

«Хотим сказать огромное спасибо от бойцов и командиров нашего батальона благотворительному фонду „Добровольцы Донбасса“ Вячеславу и Алексею за предоставленные нам бронежилеты, которые спасут жизни наших бойцов, за защиту для штурмовиков и, естественно, за мотоцикл», — сказал боец. Он пояснил, что мототехника позволит воинам доставлять грузы в труднодоступные места.

Фонд «Добровольцы Донбасса» оказывает регулярную помощь участникам спецоперации, находящимся на передовой, а также помогает семьям бойцов в тылу. В мае организация приобрела и отправила на передовую 100 пар тактической обуви, а в июле бойцы получили от пермяков внедорожники УАЗ с необходимым на фронте грузом.

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Бойцы в зоне спецоперации показали помощь, отправленную им пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса» и самбистами. Они отметили, что прикамцы передали им бронежилеты и мотоцикл. Видео с благодарностью военнослужащих появилось на канале фонда в YouTube. «Хотим сказать огромное спасибо от бойцов и командиров нашего батальона благотворительному фонду „Добровольцы Донбасса“ Вячеславу и Алексею за предоставленные нам бронежилеты, которые спасут жизни наших бойцов, за защиту для штурмовиков и, естественно, за мотоцикл», — сказал боец. Он пояснил, что мототехника позволит воинам доставлять грузы в труднодоступные места. Фонд «Добровольцы Донбасса» оказывает регулярную помощь участникам спецоперации, находящимся на передовой, а также помогает семьям бойцов в тылу. В мае организация приобрела и отправила на передовую 100 пар тактической обуви, а в июле бойцы получили от пермяков внедорожники УАЗ с необходимым на фронте грузом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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