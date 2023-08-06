Бойцы в зоне спецоперации показали помощь, отправленную им пермским благотворительным фондом «Добровольцы Донбасса» и самбистами. Они отметили, что прикамцы передали им бронежилеты и мотоцикл. Видео с благодарностью военнослужащих появилось на канале фонда в YouTube.
«Хотим сказать огромное спасибо от бойцов и командиров нашего батальона благотворительному фонду „Добровольцы Донбасса“ Вячеславу и Алексею за предоставленные нам бронежилеты, которые спасут жизни наших бойцов, за защиту для штурмовиков и, естественно, за мотоцикл», — сказал боец. Он пояснил, что мототехника позволит воинам доставлять грузы в труднодоступные места.
Фонд «Добровольцы Донбасса» оказывает регулярную помощь участникам спецоперации, находящимся на передовой, а также помогает семьям бойцов в тылу. В мае организация приобрела и отправила на передовую 100 пар тактической обуви, а в июле бойцы получили от пермяков внедорожники УАЗ с необходимым на фронте грузом.
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