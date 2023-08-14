ТАСС: новейший ударный беспилотник РФ «Сириус» впервые полетел 15 августа 2023 в 03:29 Размер текста - 17 + Разработчик называет «Сириус» следующей ступенью развития аппарата «Орион» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского разработчика. «Новейший ударный БПЛА „Сириус“ совершил первый полет. Об этом нам сообщили в АО „Кронштадт“ на форуме „Армия-2023“», — передает издание. Ранее в РФ анонсировали строительство нового предприятия по производству беспилотников. По сведениям «Объединенной авиастроительной корпорации», завод будет производить БПЛА самолетного типа. Новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского разработчика. «Новейший ударный БПЛА „Сириус“ совершил первый полет. Об этом нам сообщили в АО „Кронштадт“ на форуме „Армия-2023“», — передает издание. Ранее в РФ анонсировали строительство нового предприятия по производству беспилотников. По сведениям «Объединенной авиастроительной корпорации», завод будет производить БПЛА самолетного типа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям