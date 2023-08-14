14 августа 2023

ТАСС: новейший ударный беспилотник РФ «Сириус» впервые полетел

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, беспилотник
Разработчик называет «Сириус» следующей ступенью развития аппарата «Орион» Фото:

Новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского разработчика.

«Новейший ударный БПЛА „Сириус“ совершил первый полет. Об этом нам сообщили в АО „Кронштадт“ на форуме „Армия-2023“», — передает издание.

Ранее в РФ анонсировали строительство нового предприятия по производству беспилотников. По сведениям «Объединенной авиастроительной корпорации», завод будет производить БПЛА самолетного типа.

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Новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского разработчика. «Новейший ударный БПЛА „Сириус“ совершил первый полет. Об этом нам сообщили в АО „Кронштадт“ на форуме „Армия-2023“», — передает издание. Ранее в РФ анонсировали строительство нового предприятия по производству беспилотников. По сведениям «Объединенной авиастроительной корпорации», завод будет производить БПЛА самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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