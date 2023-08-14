ТАСС: новейший ударный беспилотник РФ «Сириус» впервые полетел

Разработчик называет «Сириус» следующей ступенью развития аппарата «Орион»
Новейший ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» впервые поднялся в воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского разработчика.
«Новейший ударный БПЛА „Сириус“ совершил первый полет. Об этом нам сообщили в АО „Кронштадт“ на форуме „Армия-2023“», — передает издание.
Ранее в РФ анонсировали строительство нового предприятия по производству беспилотников. По сведениям «Объединенной авиастроительной корпорации», завод будет производить БПЛА самолетного типа.
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