Курганский рокер-хирург снял клип на песню о своем городе. Видео

15 августа 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

Клип выложен для свободного просмотра на странице курганского хирурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сосудистый хирург областной больницы и музыкант Николай Руденко записал клип на собственную песню о Кургане в стиле Rock. Видео опубликовано на личной странице автора в соцсети «ВКонтакте». Ролик длится три минуты. Руденко демонстрирует часть своей работы, а также сообщает в песне, почему гордится Курганом. В тексте есть такие строчки: «В зеленом парке плавают утки, а в Москве мало деревьев, и это не шутки. Я пойду погуляю по любимому городу. Покушаю в „Палермо“ — это не дорого. Зайду в кинотеатр, у нас всего их два. Но и пробок нет, не болит голова. Здесь люди хорошие, люблю я Курган». URA.RU уже писало, что Руденко собирается выступить вживую с этой песней на Дне города 19 августа. По словам автора, она была написана пять лет назад.

Сосудистый хирург областной больницы и музыкант Николай Руденко записал клип на собственную песню о Кургане в стиле Rock. Видео опубликовано на личной странице автора в соцсети «ВКонтакте». Ролик длится три минуты. Руденко демонстрирует часть своей работы, а также сообщает в песне, почему гордится Курганом. В тексте есть такие строчки: «В зеленом парке плавают утки, а в Москве мало деревьев, и это не шутки. Я пойду погуляю по любимому городу. Покушаю в „Палермо“ — это не дорого. Зайду в кинотеатр, у нас всего их два. Но и пробок нет, не болит голова. Здесь люди хорошие, люблю я Курган». URA.RU уже писало, что Руденко собирается выступить вживую с этой песней на Дне города 19 августа. По словам автора, она была написана пять лет назад.