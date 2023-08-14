Сосудистый хирург областной больницы и музыкант Николай Руденко записал клип на собственную песню о Кургане в стиле Rock. Видео опубликовано на личной странице автора в соцсети «ВКонтакте».
Ролик длится три минуты. Руденко демонстрирует часть своей работы, а также сообщает в песне, почему гордится Курганом. В тексте есть такие строчки: «В зеленом парке плавают утки, а в Москве мало деревьев, и это не шутки. Я пойду погуляю по любимому городу. Покушаю в „Палермо“ — это не дорого. Зайду в кинотеатр, у нас всего их два. Но и пробок нет, не болит голова. Здесь люди хорошие, люблю я Курган».
URA.RU уже писало, что Руденко собирается выступить вживую с этой песней на Дне города 19 августа. По словам автора, она была написана пять лет назад.
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