14 августа 2023

Курганский рокер-хирург снял клип на песню о своем городе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Клип выложен для свободного просмотра на странице курганского хирурга Фото:

Сосудистый хирург областной больницы и музыкант Николай Руденко записал клип на собственную песню о Кургане в стиле Rock. Видео опубликовано на личной странице автора в соцсети «ВКонтакте».

Ролик длится три минуты. Руденко демонстрирует часть своей работы, а также сообщает в песне, почему гордится Курганом. В тексте есть такие строчки: «В зеленом парке плавают утки, а в Москве мало деревьев, и это не шутки. Я пойду погуляю по любимому городу. Покушаю в „Палермо“ — это не дорого. Зайду в кинотеатр, у нас всего их два. Но и пробок нет, не болит голова. Здесь люди хорошие, люблю я Курган».

URA.RU уже писало, что Руденко собирается выступить вживую с этой песней на Дне города 19 августа. По словам автора, она была написана пять лет назад.

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Сосудистый хирург областной больницы и музыкант Николай Руденко записал клип на собственную песню о Кургане в стиле Rock. Видео опубликовано на личной странице автора в соцсети «ВКонтакте». Ролик длится три минуты. Руденко демонстрирует часть своей работы, а также сообщает в песне, почему гордится Курганом. В тексте есть такие строчки: «В зеленом парке плавают утки, а в Москве мало деревьев, и это не шутки. Я пойду погуляю по любимому городу. Покушаю в „Палермо“ — это не дорого. Зайду в кинотеатр, у нас всего их два. Но и пробок нет, не болит голова. Здесь люди хорошие, люблю я Курган». URA.RU уже писало, что Руденко собирается выступить вживую с этой песней на Дне города 19 августа. По словам автора, она была написана пять лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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