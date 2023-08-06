Рокер-хирург из Кургана посвятил песню городу

07 августа 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Курганский сосудистый хирург записал песню «Я люблю тебя, Курган» и исполнит ее на Дне города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сосудистый хирург областной больницы Николай Руденко записал трек про Курган и выступит с ней на Дне города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной клинической больницы (КОКБ) в соцсети «ВКонтакте». «Наш рок-док, он же сосудистый хирург Николай Руденко записал хит про наш любимый Курган», — написано в посте. Трек в стиле зарубежного альтернативного рока он назвал «Я люблю тебя, Курган». Песня, со слов автора, была написала пять лет назад. В ней звучат такие строки, как «Мы выросли здесь и работаем здесь, и дороги в городе давно уже не жесть» и «Губернатор пришел — преобразился город, здесь любому хорошо, стар ты или молод». Также представители КОКБ сообщают, что сейчас они записывают клип на песню и скоро планируют выпустить его. Сам Руденко в комментариях к посту пишет, что выступит с треком вживую на День города 19 августа.



Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне города будет петь Зара, которая выступала вместе с Shaman’ом (Ярослав Дронов). Также мэр Кургана Елена Ситникова сообщала, что девизом Дня города станут слова «Мой город — моя страна!».

Сосудистый хирург областной больницы Николай Руденко записал трек про Курган и выступит с ней на Дне города. Об этом сообщается в официальной группе Курганской областной клинической больницы (КОКБ) в соцсети «ВКонтакте». «Наш рок-док, он же сосудистый хирург Николай Руденко записал хит про наш любимый Курган», — написано в посте. Трек в стиле зарубежного альтернативного рока он назвал «Я люблю тебя, Курган». Песня, со слов автора, была написала пять лет назад. В ней звучат такие строки, как «Мы выросли здесь и работаем здесь, и дороги в городе давно уже не жесть» и «Губернатор пришел — преобразился город, здесь любому хорошо, стар ты или молод». Также представители КОКБ сообщают, что сейчас они записывают клип на песню и скоро планируют выпустить его. Сам Руденко в комментариях к посту пишет, что выступит с треком вживую на День города 19 августа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на Дне города будет петь Зара, которая выступала вместе с Shaman’ом (Ярослав Дронов). Также мэр Кургана Елена Ситникова сообщала, что девизом Дня города станут слова «Мой город — моя страна!».