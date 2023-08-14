«Ростех» начал поставлять ВС РФ управляемые снаряды «Краснополь»

Вооруженные силы России получили управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь». Изготовление и поставку осуществляет конструкторское бюро, которое входит в холдинг «Ростеха». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«В настоящее время конструкторским бюро приборостроения уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“» — цитируют сообщение пресс-службы холдинга РИА Новости. Детальные характеристики боеприпасов не раскрываются.
Эти снаряды имеют калибр 152 миллиметра. Они оснащены головкой самонаведения, которая ориентирована на лазерный луч, отраженный от цели. При подлете к цели траектория движения корректируется аэродинамическими рулями.
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