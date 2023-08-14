«Ростех» начал поставлять ВС РФ управляемые снаряды «Краснополь» 15 августа 2023 в 05:26 Размер текста - 17 + Снаряды оснащены головкой самонаведения Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense Вооруженные силы России получили управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь». Изготовление и поставку осуществляет конструкторское бюро, которое входит в холдинг «Ростеха». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «В настоящее время конструкторским бюро приборостроения уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“» — цитируют сообщение пресс-службы холдинга РИА Новости. Детальные характеристики боеприпасов не раскрываются. Эти снаряды имеют калибр 152 миллиметра. Они оснащены головкой самонаведения, которая ориентирована на лазерный луч, отраженный от цели. При подлете к цели траектория движения корректируется аэродинамическими рулями. Вооруженные силы России получили управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь». Изготовление и поставку осуществляет конструкторское бюро, которое входит в холдинг «Ростеха». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «В настоящее время конструкторским бюро приборостроения уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“» — цитируют сообщение пресс-службы холдинга РИА Новости. Детальные характеристики боеприпасов не раскрываются. Эти снаряды имеют калибр 152 миллиметра. Они оснащены головкой самонаведения, которая ориентирована на лазерный луч, отраженный от цели. При подлете к цели траектория движения корректируется аэродинамическими рулями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям