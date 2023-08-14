14 августа 2023

«Ростех» начал поставлять ВС РФ управляемые снаряды «Краснополь»

© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпас.сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
Снаряды оснащены головкой самонаведения Фото:

Вооруженные силы России получили управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь». Изготовление и поставку осуществляет конструкторское бюро, которое входит в холдинг «Ростеха». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«В настоящее время конструкторским бюро приборостроения уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“» — цитируют сообщение пресс-службы холдинга РИА Новости. Детальные характеристики боеприпасов не раскрываются.

Эти снаряды имеют калибр 152 миллиметра. Они оснащены головкой самонаведения, которая ориентирована на лазерный луч, отраженный от цели. При подлете к цели траектория движения корректируется аэродинамическими рулями.

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Вооруженные силы России получили управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь». Изготовление и поставку осуществляет конструкторское бюро, которое входит в холдинг «Ростеха». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «В настоящее время конструкторским бюро приборостроения уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов „Краснополь“» — цитируют сообщение пресс-службы холдинга РИА Новости. Детальные характеристики боеприпасов не раскрываются. Эти снаряды имеют калибр 152 миллиметра. Они оснащены головкой самонаведения, которая ориентирована на лазерный луч, отраженный от цели. При подлете к цели траектория движения корректируется аэродинамическими рулями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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