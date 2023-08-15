Спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять млрд долларов. Об этом в интервью рассказал кандидат на пост президента Америки Роберт Кеннеди — младший.
«В 2014 году на Украине, на „майдане“ проходили протесты. <…> Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять млрд долларов в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту», — сказал политик в интервью телеведущему Такеру Карлсону. Запись разговора опубликована в аккаунте журналиста в сервисе X (ранее Twitter).
Кеннеди подчеркнул, что за месяц до госпереворота на Украине между Викторией Нуланд, которая на тот момент занимала пост помощника госсекретаря США, и послом Америки состоялась секретная беседа. Из разговора следовало, что женщина составляла список членов нового кабинета министров Украины.
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