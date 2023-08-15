Политик Кеннеди: США вложили в протесты на «майдане» пять миллиардов долларов

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Спецслужбы США вложили пять млрд долларов в «майдан» Фото:

Спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять млрд долларов. Об этом в интервью рассказал кандидат на пост президента Америки Роберт Кеннеди — младший.

«В 2014 году на Украине, на „майдане“ проходили протесты. <…> Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять млрд долларов в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту», — сказал политик в интервью телеведущему Такеру Карлсону. Запись разговора опубликована в аккаунте журналиста в сервисе X (ранее Twitter).

Кеннеди подчеркнул, что за месяц до госпереворота на Украине между Викторией Нуланд, которая на тот момент занимала пост помощника госсекретаря США, и послом Америки состоялась секретная беседа. Из разговора следовало, что женщина составляла список членов нового кабинета министров Украины.

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Спецслужбы США потратили на протесты на «майдане» пять млрд долларов. Об этом в интервью рассказал кандидат на пост президента Америки Роберт Кеннеди — младший. «В 2014 году на Украине, на „майдане“ проходили протесты. <…> Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило пять млрд долларов в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту», — сказал политик в интервью телеведущему Такеру Карлсону. Запись разговора опубликована в аккаунте журналиста в сервисе X (ранее Twitter). Кеннеди подчеркнул, что за месяц до госпереворота на Украине между Викторией Нуланд, которая на тот момент занимала пост помощника госсекретаря США, и послом Америки состоялась секретная беседа. Из разговора следовало, что женщина составляла список членов нового кабинета министров Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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