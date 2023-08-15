Кандидат в президенты США Кеннеди-младший признал наличие биолабораторий на Украине

15 августа 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

В США подтвердили наличие биолабораторий на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине США создали на Украине биолаборатории в ходе программ по разработке биологического оружия, запущенных Пентагоном. Об этом рассказал кандидат на пост президента страны, демократ Роберт Кеннеди-младший. «У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие. <…> Когда мы возобновили работу биологических лабораторий в 2001 году, Пентагон вложил в них много денег», — рассказал Роберт Кеннеди-младший в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Часть беседы опубликована в twitter-аккаунте последнего. Кандидат в президенты добавил, что Пентагон начал переживать из-за нарушения Женевской конвенции. Тогда контроль за деятельностью данных биолабораторий был передан американскому министерству здравоохранения. В России неоднократно уличали Вашингтон в создании биологических лабораторий на территории Украины. Например, в ходе своих исследований США изучали передачу птицами опасных инфекций. Как сообщали в Минобороны РФ, в исследованиях также участвовали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам представителя российского ведомства Игоря Кириллова, они предоставляли свою кровь американским ученым. Помимо Украины, США также требовали от Тайваня создать биолаборатории. Как заявлял Кириллов, Пентагон пытался задействовать биологическое оружие и в странах Африки, передает телеканал 360. В Госдепе США заявляли, что к весне уничтожат свои запасы химического оружия, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США создали на Украине биолаборатории в ходе программ по разработке биологического оружия, запущенных Пентагоном. Об этом рассказал кандидат на пост президента страны, демократ Роберт Кеннеди-младший. «У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы создаем биологическое оружие. <…> Когда мы возобновили работу биологических лабораторий в 2001 году, Пентагон вложил в них много денег», — рассказал Роберт Кеннеди-младший в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Часть беседы опубликована в twitter-аккаунте последнего. Кандидат в президенты добавил, что Пентагон начал переживать из-за нарушения Женевской конвенции. Тогда контроль за деятельностью данных биолабораторий был передан американскому министерству здравоохранения. В России неоднократно уличали Вашингтон в создании биологических лабораторий на территории Украины. Например, в ходе своих исследований США изучали передачу птицами опасных инфекций. Как сообщали в Минобороны РФ, в исследованиях также участвовали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам представителя российского ведомства Игоря Кириллова, они предоставляли свою кровь американским ученым. Помимо Украины, США также требовали от Тайваня создать биолаборатории. Как заявлял Кириллов, Пентагон пытался задействовать биологическое оружие и в странах Африки, передает телеканал 360. В Госдепе США заявляли, что к весне уничтожат свои запасы химического оружия, пишет RT.