Минобороны РФ: США изучали кровь украинских солдат, чтобы развернуть силы НАТО на Украине

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, биология, наука, микроскоп, исследование, изучение, микроскопический анализ
В США изучали кровь украинских солдат, заявил Игорь Кириллов Фото:
новость из сюжета
Биолаборатории на Украине

Американские ученые проверяли кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам, чтобы подготовиться к развертыванию контингента НАТО на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«К чему институту Сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО» — заявил Кириллов на брифинге. Он также сообщил, что документы, полученные в ходе спецоперации, говорят о том, что некоторое время институт участвовал в подготовке украинцев в рамках программы сокращения биологических угроз.

Кириллов отметил, что в институт имени Уолтера Рида входят лаборатории Сухопутных войск и Военно-морских сил США, пункты контроля, расположенные на американских военных базах в различных регионах мира. Благодаря им США могут дистанционно сопровождать деятельность биолабораторий.

Ранее в Минобороны сообщали, что США не остановили работу биолабораторий на Украине. Генерал-лейтенант Кириллов отметил, что этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

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Американские ученые проверяли кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам, чтобы подготовиться к развертыванию контингента НАТО на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «К чему институту Сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО» — заявил Кириллов на брифинге. Он также сообщил, что документы, полученные в ходе спецоперации, говорят о том, что некоторое время институт участвовал в подготовке украинцев в рамках программы сокращения биологических угроз. Кириллов отметил, что в институт имени Уолтера Рида входят лаборатории Сухопутных войск и Военно-морских сил США, пункты контроля, расположенные на американских военных базах в различных регионах мира. Благодаря им США могут дистанционно сопровождать деятельность биолабораторий. Ранее в Минобороны сообщали, что США не остановили работу биолабораторий на Украине. Генерал-лейтенант Кириллов отметил, что этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
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