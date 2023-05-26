Минобороны РФ: США изучали кровь украинских солдат, чтобы развернуть силы НАТО на Украине

26 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В США изучали кровь украинских солдат, заявил Игорь Кириллов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Американские ученые проверяли кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам, чтобы подготовиться к развертыванию контингента НАТО на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «К чему институту Сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО» — заявил Кириллов на брифинге. Он также сообщил, что документы, полученные в ходе спецоперации, говорят о том, что некоторое время институт участвовал в подготовке украинцев в рамках программы сокращения биологических угроз. Кириллов отметил, что в институт имени Уолтера Рида входят лаборатории Сухопутных войск и Военно-морских сил США, пункты контроля, расположенные на американских военных базах в различных регионах мира. Благодаря им США могут дистанционно сопровождать деятельность биолабораторий. Ранее в Минобороны сообщали, что США не остановили работу биолабораторий на Украине. Генерал-лейтенант Кириллов отметил, что этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские ученые проверяли кровь украинских солдат на устойчивость к антибиотикам, чтобы подготовиться к развертыванию контингента НАТО на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «К чему институту Сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО» — заявил Кириллов на брифинге. Он также сообщил, что документы, полученные в ходе спецоперации, говорят о том, что некоторое время институт участвовал в подготовке украинцев в рамках программы сокращения биологических угроз. Кириллов отметил, что в институт имени Уолтера Рида входят лаборатории Сухопутных войск и Военно-морских сил США, пункты контроля, расположенные на американских военных базах в различных регионах мира. Благодаря им США могут дистанционно сопровождать деятельность биолабораторий. Ранее в Минобороны сообщали, что США не остановили работу биолабораторий на Украине. Генерал-лейтенант Кириллов отметил, что этого не произошло вопреки заявлению представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.