Пострадавших от взрыва на месторождении нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО

15 августа 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Пострадавшие отправлены в ожоговые центры округа Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пострадавших от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО отправили в ожоговые центры Югры. В департаменте здравоохранения округа URA.RU сообщили, что двое пациентов транспортированы санбортом в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, еще двоих нефтяников направили в ожоговое отделение Сургутской ОКБ. «Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха. Еще двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута», — прокомментировали в депздраве. Еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в результате ЧП на месторождении травмировано шесть человек, еще один скончался. Ранее URA.RU сообщало имена пострадавших нефтяников, получивших ожоги во время ЧП под Талинкой. Во время аварии погиб 52-летний супервайзер месторождения.

Пострадавших от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО отправили в ожоговые центры Югры. В департаменте здравоохранения округа URA.RU сообщили, что двое пациентов транспортированы санбортом в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, еще двоих нефтяников направили в ожоговое отделение Сургутской ОКБ. «Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха. Еще двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута», — прокомментировали в депздраве. Еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в результате ЧП на месторождении травмировано шесть человек, еще один скончался. Ранее URA.RU сообщало имена пострадавших нефтяников, получивших ожоги во время ЧП под Талинкой. Во время аварии погиб 52-летний супервайзер месторождения.