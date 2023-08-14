14 августа 2023

Пострадавших от взрыва на месторождении нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, носилки, санавиация, санитарная авиация
Пострадавшие отправлены в ожоговые центры округа Фото:

Пострадавших от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО отправили в ожоговые центры Югры. В департаменте здравоохранения округа URA.RU сообщили, что двое пациентов транспортированы санбортом в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, еще двоих нефтяников направили в ожоговое отделение Сургутской ОКБ.

«Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха. Еще двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута», — прокомментировали в депздраве.

Еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в результате ЧП на месторождении травмировано шесть человек, еще один скончался.

Ранее URA.RU сообщало имена пострадавших нефтяников, получивших ожоги во время ЧП под Талинкой. Во время аварии погиб 52-летний супервайзер месторождения.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пострадавших от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО отправили в ожоговые центры Югры. В департаменте здравоохранения округа URA.RU сообщили, что двое пациентов транспортированы санбортом в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, еще двоих нефтяников направили в ожоговое отделение Сургутской ОКБ. «Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха. Еще двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута», — прокомментировали в депздраве. Еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в результате ЧП на месторождении травмировано шесть человек, еще один скончался. Ранее URA.RU сообщало имена пострадавших нефтяников, получивших ожоги во время ЧП под Талинкой. Во время аварии погиб 52-летний супервайзер месторождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...