Пострадавших от взрыва на месторождении нефтяников отправили в ожоговые центры ХМАО

Пострадавших от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО отправили в ожоговые центры Югры. В департаменте здравоохранения округа URA.RU сообщили, что двое пациентов транспортированы санбортом в окружной ожоговый центр Пыть-Яха, еще двоих нефтяников направили в ожоговое отделение Сургутской ОКБ.
«Двое пострадавших силами санитарной авиации транспортированы в окружной ожоговый центр Пыть-Яха. Еще двое транспортируются в ожоговое отделение Сургута», — прокомментировали в депздраве.
Еще два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Состояние всех пострадавших оценивается специалистами как тяжелое и крайне тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в результате ЧП на месторождении травмировано шесть человек, еще один скончался.
Ранее URA.RU сообщало имена пострадавших нефтяников, получивших ожоги во время ЧП под Талинкой. Во время аварии погиб 52-летний супервайзер месторождения.
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