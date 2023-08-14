Стали известны имена пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО

Названы имена пострадавших в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Об этом сообщили в соцсетях.
«Имена нефтяников, пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО: Руслан Салихов, Магомед Демиров, Виталий Волошенюк, Александр Листопад, Николай Сидко, Валерий Ширшов. Супервайзер месторождения Олег Голуб погиб», — сообщил telegram-канал 112.
Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Шесть человек были доставлены в больницу Нягани. Принять пострадавших готовы в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха.
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