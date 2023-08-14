14 августа 2023

Стали известны имена пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких Фото:

Названы имена пострадавших в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Об этом сообщили в соцсетях.

«Имена нефтяников, пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО: Руслан Салихов, Магомед Демиров, Виталий Волошенюк, Александр Листопад, Николай Сидко, Валерий Ширшов. Супервайзер месторождения Олег Голуб погиб», — сообщил telegram-канал 112.

Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Шесть человек были доставлены в больницу Нягани. Принять пострадавших готовы в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха.

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Названы имена пострадавших в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Об этом сообщили в соцсетях. «Имена нефтяников, пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО: Руслан Салихов, Магомед Демиров, Виталий Волошенюк, Александр Листопад, Николай Сидко, Валерий Ширшов. Супервайзер месторождения Олег Голуб погиб», — сообщил telegram-канал 112. Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Шесть человек были доставлены в больницу Нягани. Принять пострадавших готовы в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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