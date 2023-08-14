Стали известны имена пострадавших при взрыве на месторождении в ХМАО 15 августа 2023 в 02:26 Размер текста - 17 + Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Названы имена пострадавших в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Об этом сообщили в соцсетях. «Имена нефтяников, пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО: Руслан Салихов, Магомед Демиров, Виталий Волошенюк, Александр Листопад, Николай Сидко, Валерий Ширшов. Супервайзер месторождения Олег Голуб погиб», — сообщил telegram-канал 112. Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Шесть человек были доставлены в больницу Нягани. Принять пострадавших готовы в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха. Названы имена пострадавших в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО. Об этом сообщили в соцсетях. «Имена нефтяников, пострадавших при взрыве на Талинском месторождении в ХМАО: Руслан Салихов, Магомед Демиров, Виталий Волошенюк, Александр Листопад, Николай Сидко, Валерий Ширшов. Супервайзер месторождения Олег Голуб погиб», — сообщил telegram-канал 112. Все пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском месторождении в Нягани (ХМАО) прогремел взрыв. Шесть человек были доставлены в больницу Нягани. Принять пострадавших готовы в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям