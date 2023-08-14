Следственный комитет сделал заявление по поводу ЧП на месторождении в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на месторождении ХМАО

15 августа 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В СК возбудили уголовное дело из-за взрыва на месторождении в ХМАО Фото: Сергей Белов © URA.RU Управление Следственного комитета РФ по ХМАО сделало заявление о взрыве на Талинском месторождении в Октябрьском районе округа, в результате которого погиб один человек и пострадали еще шестеро. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), указано на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба управления СКР по ХМАО. Следователи считают, что во время ремонтных работ произошел порыв паронефтяного облака, которое воспламенилось. В СК отмечают, что на месте происшествия продолжают работать криминалисты. На объекте уничтожено три единицы техники: гибкий насосный компрессорный трубы, желобная емкость и насосная установка. В прокуратуре ХМАО добавили URA.RU, что контролируют ход расследования уголовного дела. Источник URA.RU отмечает, что пострадавшие и погибший работали в подрядной организации, которая оказывала услуги «ННК-Няганьнефть». Нефтесервисная компания проводила работы по ремонту скважин на Талинском нефтяном месторождении. Ранее URA.RU писало, что четверых пострадавших от взрыва на месторождении направили в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха. Еще двое остаются в реанимации Няганской ОКБ, состояние всех шестерых, по данным депздрава, — тяжелое и крайне тяжелое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Следственного комитета РФ по ХМАО сделало заявление о взрыве на Талинском месторождении в Октябрьском районе округа, в результате которого погиб один человек и пострадали еще шестеро. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), указано на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба управления СКР по ХМАО. Следователи считают, что во время ремонтных работ произошел порыв паронефтяного облака, которое воспламенилось. В СК отмечают, что на месте происшествия продолжают работать криминалисты. На объекте уничтожено три единицы техники: гибкий насосный компрессорный трубы, желобная емкость и насосная установка. В прокуратуре ХМАО добавили URA.RU, что контролируют ход расследования уголовного дела. Источник URA.RU отмечает, что пострадавшие и погибший работали в подрядной организации, которая оказывала услуги «ННК-Няганьнефть». Нефтесервисная компания проводила работы по ремонту скважин на Талинском нефтяном месторождении. Ранее URA.RU писало, что четверых пострадавших от взрыва на месторождении направили в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха. Еще двое остаются в реанимации Няганской ОКБ, состояние всех шестерых, по данным депздрава, — тяжелое и крайне тяжелое.