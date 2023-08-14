Отпускники ЯНАО не могут вернуться домой на поезде из-за отсутствия билетов Фото: Московец Илья © URA.RU

На следующие в ЯНАО поезда практически невозможно купить билеты на ближайшие даты. Например, из Тюмени до Нового Уренгоя нет ни одного билета до конца августа, сообщается на сервисе онлайн-продажи железнодорожных билетов Tutu.ru.

«На 16 августа билетов из Тюмени до Нового Уренгоя нет ни на один поезд», — следует из данных онлайн-сервиса Tutu.ru. Примерно та же картина наблюдается и на другие ближайшие даты.

Сервис предлагает варианты со сложной логистикой, так из Москвы предлагают добраться через Санкт-Петербург, а из Петербурга с пересадкой в Уфе. Такое путешествие обойдется более чем в 20 тысяч рублей.

На прямой поезд Санкт-Петербург — Лабытнанги в продаже осталось около ста билетов на верхние полки в плацкарте на 23 августа. А из Нижнего Новгорода до Лабытнанги на 22 августа осталось 10 билетов в плацкарте и 15 в купе.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО не могут вернуться домой из-за дефицита авиабилетов. Билетов нет как с курортов, так и с крупных областных центров.