14 августа 2023
13 августа 2023

На поезда в ЯНАО образовался дефицит билетов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, ржд, вагон, поезд
Отпускники ЯНАО не могут вернуться домой на поезде из-за отсутствия билетов Фото:

На следующие в ЯНАО поезда практически невозможно купить билеты на ближайшие даты. Например, из Тюмени до Нового Уренгоя нет ни одного билета до конца августа, сообщается на сервисе онлайн-продажи железнодорожных билетов Tutu.ru.

«На 16 августа билетов из Тюмени до Нового Уренгоя нет ни на один поезд», — следует из данных онлайн-сервиса Tutu.ru. Примерно та же картина наблюдается и на другие ближайшие даты.

Сервис предлагает варианты со сложной логистикой, так из Москвы предлагают добраться через Санкт-Петербург, а из Петербурга с пересадкой в Уфе. Такое путешествие обойдется более чем в 20 тысяч рублей.

На прямой поезд Санкт-Петербург — Лабытнанги в продаже осталось около ста билетов на верхние полки в плацкарте на 23 августа. А из Нижнего Новгорода до Лабытнанги на 22 августа осталось 10 билетов в плацкарте и 15 в купе.

Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО не могут вернуться домой из-за дефицита авиабилетов. Билетов нет как с курортов, так и с крупных областных центров.

Билеты из Тюмени до Нового Уренгоя раскуплены на 16 августа
Билеты из Тюмени до Нового Уренгоя раскуплены на 16 августа
Фото:

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На следующие в ЯНАО поезда практически невозможно купить билеты на ближайшие даты. Например, из Тюмени до Нового Уренгоя нет ни одного билета до конца августа, сообщается на сервисе онлайн-продажи железнодорожных билетов Tutu.ru. «На 16 августа билетов из Тюмени до Нового Уренгоя нет ни на один поезд», — следует из данных онлайн-сервиса Tutu.ru. Примерно та же картина наблюдается и на другие ближайшие даты. Сервис предлагает варианты со сложной логистикой, так из Москвы предлагают добраться через Санкт-Петербург, а из Петербурга с пересадкой в Уфе. Такое путешествие обойдется более чем в 20 тысяч рублей. На прямой поезд Санкт-Петербург — Лабытнанги в продаже осталось около ста билетов на верхние полки в плацкарте на 23 августа. А из Нижнего Новгорода до Лабытнанги на 22 августа осталось 10 билетов в плацкарте и 15 в купе. Ранее URA.RU рассказало, что жители ЯНАО не могут вернуться домой из-за дефицита авиабилетов. Билетов нет как с курортов, так и с крупных областных центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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