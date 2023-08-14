Житель Тюмени поймал в Уватском районе щуку весом в почти 11 килограмм

Трофейную рыбу мужчина выудил из Иртыша в Уватском районе Фото: Московец Илья © URA.RU

Житель Тюмени поймал щуку весом в 10,7 кг на рыбалке в Уватском районе. Своим трофеем мужчина похвастался в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Долгожданный выезд на Иртыш в Горнослинкино (Уватский район — прим. URA.RU). Рыбалка трудовая, долгие поиски, ветер и волна. Но свой трофейчик взял: 10,7 кг», — рассказал тюменец в тематической группе.

Подписчики сообщества порадовались за рыбака. Однако отметили, что столь крупную рыбу стоит отпускать, чтобы ее мог поймать кто-нибудь еще.

«Расти такой рыбе нужно более 25 лет. Для котлет можно поймать щук до пяти килограмм», — считает Алексей Саранча.

Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска поймал 11-килограммовую щуку. Рыба клюнула в районе села Абалак.