Житель Тюмени поймал щуку весом в 10,7 кг на рыбалке в Уватском районе. Своим трофеем мужчина похвастался в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Долгожданный выезд на Иртыш в Горнослинкино (Уватский район — прим. URA.RU). Рыбалка трудовая, долгие поиски, ветер и волна. Но свой трофейчик взял: 10,7 кг», — рассказал тюменец в тематической группе.
Подписчики сообщества порадовались за рыбака. Однако отметили, что столь крупную рыбу стоит отпускать, чтобы ее мог поймать кто-нибудь еще.
«Расти такой рыбе нужно более 25 лет. Для котлет можно поймать щук до пяти килограмм», — считает Алексей Саранча.
Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска поймал 11-килограммовую щуку. Рыба клюнула в районе села Абалак.
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