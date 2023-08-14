14 августа 2023

Тюменец добыл огромную щуку. Фото

Житель Тюмени поймал в Уватском районе щуку весом в почти 11 килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, сеть, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Трофейную рыбу мужчина выудил из Иртыша в Уватском районе Фото:

Житель Тюмени поймал щуку весом в 10,7 кг на рыбалке в Уватском районе. Своим трофеем мужчина похвастался в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Долгожданный выезд на Иртыш в Горнослинкино (Уватский район — прим. URA.RU). Рыбалка трудовая, долгие поиски, ветер и волна. Но свой трофейчик взял: 10,7 кг», — рассказал тюменец в тематической группе.

Подписчики сообщества порадовались за рыбака. Однако отметили, что столь крупную рыбу стоит отпускать, чтобы ее мог поймать кто-нибудь еще.

«Расти такой рыбе нужно более 25 лет. Для котлет можно поймать щук до пяти килограмм», — считает Алексей Саранча.

Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска поймал 11-килограммовую щуку. Рыба клюнула в районе села Абалак.

Фото:

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Житель Тюмени поймал щуку весом в 10,7 кг на рыбалке в Уватском районе. Своим трофеем мужчина похвастался в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Долгожданный выезд на Иртыш в Горнослинкино (Уватский район — прим. URA.RU). Рыбалка трудовая, долгие поиски, ветер и волна. Но свой трофейчик взял: 10,7 кг», — рассказал тюменец в тематической группе. Подписчики сообщества порадовались за рыбака. Однако отметили, что столь крупную рыбу стоит отпускать, чтобы ее мог поймать кто-нибудь еще. «Расти такой рыбе нужно более 25 лет. Для котлет можно поймать щук до пяти килограмм», — считает Алексей Саранча. Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска поймал 11-килограммовую щуку. Рыба клюнула в районе села Абалак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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