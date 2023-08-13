Нового социального вице-мэра Перми ищут в министерстве безопасности

На пост вице-мэра Перми рассматривается замминистра безопасности Екатерина Мальцева

Кресло социального замглавы освободится в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-мэром Перми по социальным вопросам может быть назначена Екатерина Мальцева, которая сейчас занимает должность заместителя министра территориальной безопасности. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона. Ее кандидатуру якобы лоббирует и. о. главы администрации губернатора региона Александр Смертин.

«Екатерина Мальцева — юрист, в министерстве она, в том числе, возглавляет организационно-правовой отдел. Она хороший профессионал, хороший юрист, активна в части работы с молодежью. Буквально на прошлой неделе возглавила молодежное крыло Ассоциации юристов Пермского края», — поясняет источник.

Другой инсайдер отмечает, что в пользу назначения Мальцевой играют также ее родственные связи. Ее супруг работает в прокуратуре Пермского края. Предположительно, это Антон Мальцев, известный тем, что представлял надзорное ведомство в деле по иску об оспаривании законности покупки Товарного двора. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства региона и мэрии Перми. На момент публикации ответы не были получены.

Екатерина Мальцева была назначена замминистра в июне 2021 года. Ранее она работала в прокуратуре Пермского края. Окончила юридический факультет ПГНИУ в 2010 году. У занимающего с 2020 года пост вице-мэра по социальным вопросам Алексея Грибанова в августе заканчивается срок действия контракта. Продлевать его не планируется. Кадровое решение по назначению Мальцевой должен принять новый мэр Перми. Депутаты выберут его 22 мая. Самые высокие шансы на назначение на этот пост — у главы пермского минэка Эдуарда Соснина.