Денис Мантуров познакомился с разработками автозавода «Урал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министру промышленности и торговли Денису Мантурову на форуме «Армия» в Москве показали автомобили для транспортировки полицейских (АТНП), созданные автозаводом «Урал» из Миасса (Челябинская область) в интересах Росгвардии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Денису Мантурову были представлены АТНП для Росгвардии, пожарная автоцистерна и Арктический автобус. Министра подробно ознакомили с новыми разработками, в частности с роботизированным транспортным средством, пояснили цели проекта и перспективы его развития», — пояснили URA.RU на автозаводе.

Региональный министр Павел Рыжий показал модели мостов для большегрузной техники, созданные в порядке импортозамещения. Гендиректор Павел Яковлев показал новые модели кабин и шасси, рассказал про техособенности, о свойствах примененных материалов. Речь также зашла об устанавливаемом навесном оборудовании.

В ходе разговора Яковлев сообщил, что использованные решения помогли создать инновационную продукцию. Перспективные модели разработаны с коллаборации с ведущими научно-исследовательскими институтами. В частности, в кооперации с МГТУ имени Баумана и учеными Южно-Уральского госуниверситета создан автомобиль для Арктики.

Форум проходит в подмосковной Кубинке с 14 августа. Павильон Челябинской области демонстрирует посетителям достижения одиннадцати промышленных предприятий региона. На форуме инженеры ГРЦ имени Макеева раскрыли подробности создаваемой многоразовой ракеты «Корона».

Экскурсию для министра Дениса Мантурова провели гендиректор Павел Яковлев и региональный министр Павел Рыжий Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

В ходе осмотра делегация оценила роботизированный автомобиль Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

Внимание участников привлекло транспортное средство для транспортировки нарядов полицейских Фото: пресс-служба автозавода «Урал»